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    «Барселона» перед грою з «Динамо» не змогла перемогти в Прімері

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    Гола Мемфіса Депая каталонцям не вистачило для перемоги - «Барселона» перед грою з «Динамо» не змогла перемогти в Прімері
    Гола Мемфіса Депая каталонцям не вистачило для перемоги
    Фото з відкритих джерел

    Іспанський клуб зіграв унічию з «Алавесом» і, ймовірно, втратив нападника Агуеро

    «Барселона», яка 2 листопада зустрінеться з «Динамо» в 4 турі групового турніру Ліги чемпіонів, знову втратила очки в чемпіонаті Іспанії. Командою після відставки головного тренера Рональда Кумана керує т.в.о. Серїіо Бархуан, і за нього каталонці зіграли внічию з «Алавесом». На гол Мемфіса Депая на початку другого тайму за кілька хвили відповів Луїс Ріоха – 1:1.

    В першій частині гри був замінений нападник «Барселони» Серхіо Агуеро. Як повідомляє El Chiringuito TV, його прибрали з поля вимушено. В аргентинця перехопило дихання. Під час матчу футболіст ліг на газон, відчувши дискомфорт у грудях. Тахікардія була невеликою, наразі Агуеро почувається добре.

    Суперник «Шахтаря» «Реал», у свою чергу, взяв гору над «Ельче» – 2:1, і з 24 очками лідирує в Прімері. «Барселона» (16) на 9-му місці.

    Тим часом «Динамо» здобуло непросту перемогу в Маріуполі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Барселона» перед грою з «Динамо» не змогла перемогти в Прімері