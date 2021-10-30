Роналду забив «Тоттенгему» і встановив досягнення

Кріштіану Роналду забиває не менше 40 голів за сезон

Нападник одинадцятий сезон забиває не менше 40 голів

«Манчестер Юнайтед» здобув виїзну перемогу над «Тоттенгемом» у матчі 10-го туру англійської Прем’єр-ліги. Зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь команди Уле Гуннара Сульшера.

Один із голів у складі переможців забив нападник Кріштіану Роналду. Для 36-річного португальця цей м'яч став 40-м у 2021 році у матчах за клуб та збірну.

Це 11-й випадок у кар'єрі Роналду та 11-й поспіль, коли він за календарний рік забив щонайменше 40 голів. 2010 рік – 48, 2011 – 60, 2012 – 63, 2013 – 69, 2014 – 61, 2015 – 57, 2016 – 55, 2017 – 53, 2018 – 49, 2020 – 44, 2021 – 40.

«Манчестер Юнайтед» із 17 очками піднявся на п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії. У «Тоттенхема» 15 очок та восьма позиція.

Раніше «Челсі» пішов у відрив в чемпіонаті Англії. «Ліверпуль» і «Манчестер Сіті» втратили очки.