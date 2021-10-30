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    «Ювентус» поступився вдруге поспіль, Сімеоне забив ушосте в трьох матчах

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    Джованні Сімеоне зловив кураж - «Ювентус» поступився вдруге поспіль, Сімеоне забив ушосте в трьох матчах
    Джованні Сімеоне зловив кураж
    Фото з відкритих джерел

    Нападник «Верони» вийшов на друге місце в гонці бомбардирів Серії А

    «Ювентус» зазнав поразки поспіль, цього разу від «Верони» в матчі 11-го туру Серії А. Зустріч, що відбулася у Вероні 30 жовтня, завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів.

    «Верона» швидко повела в рахунку: вже на 11-й хвилині Джованні Сімеоне вивів свою команду вперед, але ще швидше подвоїла перевагу: Сімеоне оформив дубль на 14-й хвилині. Американський півзахисник «Юве» Вестон Маккенні відіграв один м'яч на 80-й хвилині, але на більше туринців не вистачило.

    Сімеоне в позаминулому турі чотири голи забив «Лаціо». Наразі на його рахунку 8 забитих м’ячів і він іде другим у гонці бомбардирів. Лідирує Чіро Іммобіле з «Лаціо», на рахунку якого на один результативний удар більше, ніж у Джованні.

    Завдяки перемозі «Верона» обійшла «Ювентус» у турнірній таблиці: в обох команд по 15 набраних очок, але за додатковими показниками «Верона» йде вище – восьмою. У «Юве» дев'ятий рядок.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Ювентус» поступився вдруге поспіль, Сімеоне забив ушосте в трьох матчах