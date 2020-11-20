Баскетбольна Суперліга: «Дніпро» став співлідером чемпіонату

Дніпряни очікувано здолали «Черкаські Мавпи»

«Дніпро» виграв дев’ятий з десяти проведених матчів в українській баскетбольній Суперлізі. У Черкасах команда Дениса Журавльова прогнозовано перемогла місцевих «Мавп».

«Черкаські Мавпи» - «Дніпро» - 55:74 (15:16, 10:18, 15:32, 15:8)

«Мавпи»: Сергій Попов (15 + 4 підбирання + 2 блок-шоти – 9 втрат), Іван Ткаченко (2 + 5 підбирань + 4 перехоплення – 4 втрати), Антон Дзюба (4), Володимир Конєв (14 + 5 підбирань + 5 перехоплень – 4 втрати), Дмитро Скапинцев (9 + 13 підбирань + 2 блок-шоти) – старт; Олег Бондаренко (5), Ігор Сергеєв (6 + 6 підбирань), Руслан Отверченко, Владислав Мельник. Тренер – Максим Міхельсон

«Дніпро»: Генрі Дуґат (7 + 9 підбирань), Джаред Террелл (11), Дмитро Глєбов (8), Станіслав Тимофеєнко (9 + 5 підбирань), В’ячеслав Кравцов (2 + 5 підбирань) – старт; Анатолій Шундель (18), В’ячеслав Бобров (9 + 4 підбирання), Іссуф Санон (5 + 4 передачі), Максим Корнієнко (2 + 7 підбирань + 2 блок-шоти), Григорій Коломойський (3), Максим Закурдаєв. Тренер – Денис Журавльов

19 листопада. Черкаси. Спорткомплекс «Будівельник». Без глядачів

«Дніпро» порівнявся за кількістю перемог з «Київ-Баскетом». Різниця тільки в тому, що столичні баскетболісти виграли дев’ять матчів з дев’яти. Третім із сімома перемогами йде кам’янський «Прометей».

«Черкаські Мавпи» програли дев’ять матчів з десяти і замикають таблицю в купі з «Миколаєвом».

Сьогодні, 20 листопада, після двотижневої паузи повертається київський «Будівельник». О 19:00 легендарний клуб прийматиме на власному майданчику «Запоріжжя».