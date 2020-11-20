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    Баскетбольна Суперліга: «Дніпро» став співлідером чемпіонату

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    Анатолій Шундель став найрезультативнішим гравцем матчу - Баскетбольна Суперліга: «Дніпро» став співлідером чемпіонату
    Анатолій Шундель став найрезультативнішим гравцем матчу
    Світлина - Петро Штрейбрейхер, ФБУ

    Дніпряни очікувано здолали «Черкаські Мавпи»

    «Дніпро» виграв дев’ятий з десяти проведених матчів в українській баскетбольній Суперлізі. У Черкасах команда Дениса Журавльова прогнозовано перемогла місцевих «Мавп».

    «Черкаські Мавпи» - «Дніпро» - 55:74 (15:16, 10:18, 15:32, 15:8)

    «Мавпи»: Сергій Попов (15 + 4 підбирання + 2 блок-шоти – 9 втрат), Іван Ткаченко (2 + 5 підбирань + 4 перехоплення – 4 втрати), Антон Дзюба (4), Володимир Конєв (14 + 5 підбирань + 5 перехоплень – 4 втрати), Дмитро Скапинцев (9 + 13 підбирань + 2 блок-шоти) – старт; Олег Бондаренко (5), Ігор Сергеєв (6 + 6 підбирань), Руслан Отверченко, Владислав Мельник. Тренер – Максим Міхельсон

    «Дніпро»: Генрі Дуґат (7 + 9 підбирань), Джаред Террелл (11), Дмитро Глєбов (8), Станіслав Тимофеєнко (9 + 5 підбирань), В’ячеслав Кравцов (2 + 5 підбирань) – старт; Анатолій Шундель (18), В’ячеслав Бобров (9 + 4 підбирання), Іссуф Санон (5 + 4 передачі), Максим Корнієнко (2 + 7 підбирань + 2 блок-шоти), Григорій Коломойський (3), Максим Закурдаєв. Тренер – Денис Журавльов

    19 листопада. Черкаси. Спорткомплекс «Будівельник». Без глядачів

    «Дніпро» порівнявся за кількістю перемог з «Київ-Баскетом». Різниця тільки в тому, що столичні баскетболісти виграли дев’ять матчів з дев’яти. Третім із сімома перемогами йде кам’янський «Прометей».

    «Черкаські Мавпи» програли дев’ять матчів з десяти і замикають таблицю в купі з «Миколаєвом».

    Сьогодні, 20 листопада, після двотижневої паузи повертається київський «Будівельник». О 19:00 легендарний клуб прийматиме на власному майданчику «Запоріжжя».

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    Теги: баскетбол БК Дніпро Денис Журавльов Станіслав Тимофеєнко Максим Закурдаєв Дмитро Глєбов Анатолій Шундель БК Черкаські Мавпи Сергій Попов Генрі Дуґат Максим Корнієнко Джаред Террелл Суперліга Максим Міхельсон Володимир Конєв Григорій Коломойський Руслан Отверченко Олег Бондаренко Ігор Сергеєв Антон Дзюба
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