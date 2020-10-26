Баскетбольна Суперліга: «Київ-Баскет» здолав «Дніпро» в матчі лідерів та решта матчів неділі



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Новий трененд від гравця «Київ-Баскета» Світлина - Петро Штрейбрейхер, ФБУ

Наразі без поразок у чемпіонаті ідуть три команди

У неділю, 25 жовтня, відбулося три поєдинки регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги. Центральна зустріч відбулася в київському спорткомплексі «Венето», де зустрічалися фаворити сезону.

«Київ-Баскет» - «Дніпро» - 76:75 (18:18, 21:16, 22:21, 15:20)

«Київ-Баскет»: Богдан Близнюк (16 + 5 підбирань), Олександр Мішула (13), Сергій Павлов (11 + 9 підбирань + 4 передачі), Владислав Коренюк (9 + 6 підбирань), Майкл Джейкобсон (8 + 9 підбирань), Павло Крутоус (7 + 4 підбирання), Брюс Мессі (6 + 5 передач), Брендон Янґ (4 + 7 передач)

«Дніпро»: Станіслав Тимофеєнко (14), В’ячеслав Кравцов (12), В’ячеслав Бобров (11 + 4 підбирання + 2 блок-шоти), Анатолій Шундель (10), Генрі Дуґат (9 + 7 передач), Дмитро Глєбов (8 + 6 підбирань), Максим Корнієнко (6 + 7 підбирань)

«Київ-Баскет» завдав «Дніпру» першої поразки в центральному для українського баскетболу матчі місяця і зміцнив лідерство в чемпіонаті. Визначальною в зустрічі виявилася середина заключної чверті, коли рівновагу на майданчику порушив ривок 5:0 у виконанні підопічних Айнарса Баґатскіса – спершу індивідуальний прохід завершив влучним кидком екс-дніпрянин Олександр Мішула, а потім з-за дуги забив Сергій Павлов. «Київ-Баскет» повів 72:66 і переваги вже не втратив.

«Тернопіль» - Харківські Соколи» - 96:67 (23:14, 33:19, 23:21, 17:13)

«Тернопіль»: Керрінґтон Ворд (17 + 4 підбирання + 3 перехоплення), Едрієн Боуї (16 + 5 передач), Аверейл Юґба (15 + 8 підбирань + 4 передачі), Андрій Агафонов (11 + 4 підбирання), Андрій Кальниченко (11 + 4 підбирання), Олександр Кольченко (10 + 5 підбирань + 5 передач), Максим Сандул (8 + 4 підбирання), Павло Буренко (5), Олександр Тищенко (3 + 7 підбирань + 3 перехоплення)

«Соколи»: Володимир Шевченко (17 + 6 підбирань), Олександр Місяць (14 + 5 підбирань), Дехуан Ґраф (11 – 4 втрати), Ларон Денді (8 + 8 підбирань), Ігор Бояркін (6 + 6 передач – 4 втрати), Брендон Боґґс (6)

«Тернопіль», який з огляду на епідеміологічну ситуацію змушений проводити домашні матчі у Львові, здобув четверту перемогу в шостому матчі регулярного чемпіонату, впевнено розгромивши «Харківських Соколів».

«Миколаїв» - «Запоріжжя» - 66:90 (19:21, 16:29, 20:17, 11:23)

«Миколаїв»: Кіт Омоера (20 + 4 підбирання), Олександр Кушніров (13 + 8 підбирань), Клим Артамонов (8 + 6 передач), Вадим Заплотинський (7 + 4 підбирання), Дарнелл Едж (7)

«Запоріжжя»: Майкл Кеффі (20 + 4 підбирання + 3 перехоплення), Джошуа Форчун (19 + 4 підбирання), Олександр Сизов (12 + 9 підбирань), Іван Міхєєв (10 + 5 передач), Роман Морозов (10), Яків Тітов (7), Дмитро Тихонов (6 + 7 підбирань), Віталій Мальчевський (6 + 4 підбирання)

«Запоріжжя» здобуло п’яту перемогу в п’яти матчах, прогнозовано обігравши команду, яка в цьому чемпіонаті ще не перемагала.

Наразі без поразок у регулярному чемпіонаті ідуть «Київ-Баскет» і «Запоріжжя», які мають шість і п’ять перемог відповідно. «Тернопіль» з чотирма перемогами третій. «Дніпро» та «Прометей» виграли по три матчі з чотирьох. Без перемог, крім «Миколаєва», залишаються «Черкаські Мавпи». Команди програли чотири і п’ять поєдинків відповідно.

Сьогодні, 26 жовтня, «Прометей» о 19:00 прийме у Кам’янському «Черкаські Мавпи».