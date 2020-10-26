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    Баскетбольна Суперліга: «Київ-Баскет» здолав «Дніпро» в матчі лідерів та решта матчів неділі

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    Новий трененд від гравця&nbsp;&laquo;Київ-Баскета&raquo; - Баскетбольна Суперліга: «Київ-Баскет» здолав «Дніпро» в матчі лідерів та решта матчів неділі
    Новий трененд від гравця «Київ-Баскета»
    Світлина - Петро Штрейбрейхер, ФБУ

    Наразі без поразок у чемпіонаті ідуть три команди

    У неділю, 25 жовтня, відбулося три поєдинки регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги. Центральна зустріч відбулася в київському спорткомплексі «Венето», де зустрічалися фаворити сезону.

    «Київ-Баскет» - «Дніпро» - 76:75 (18:18, 21:16, 22:21, 15:20)

    «Київ-Баскет»: Богдан Близнюк (16 + 5 підбирань), Олександр Мішула (13), Сергій Павлов (11 + 9 підбирань + 4 передачі), Владислав Коренюк (9 + 6 підбирань), Майкл Джейкобсон (8 + 9 підбирань), Павло Крутоус (7 + 4 підбирання), Брюс Мессі (6 + 5 передач), Брендон Янґ (4 + 7 передач)

    «Дніпро»: Станіслав Тимофеєнко (14), В’ячеслав Кравцов (12), В’ячеслав Бобров (11 + 4 підбирання + 2 блок-шоти), Анатолій Шундель (10), Генрі Дуґат (9 + 7 передач), Дмитро Глєбов (8 + 6 підбирань), Максим Корнієнко (6 + 7 підбирань)

    «Київ-Баскет» завдав «Дніпру» першої поразки в центральному для українського баскетболу матчі місяця і зміцнив лідерство в чемпіонаті. Визначальною в зустрічі виявилася середина заключної чверті, коли рівновагу на майданчику порушив ривок 5:0 у виконанні підопічних Айнарса Баґатскіса – спершу індивідуальний прохід завершив влучним кидком екс-дніпрянин Олександр Мішула, а потім з-за дуги забив Сергій Павлов. «Київ-Баскет» повів 72:66 і переваги вже не втратив.

    «Тернопіль» - Харківські Соколи» - 96:67 (23:14, 33:19, 23:21, 17:13)

    «Тернопіль»: Керрінґтон Ворд (17 + 4 підбирання + 3 перехоплення), Едрієн Боуї (16 + 5 передач), Аверейл Юґба (15 + 8 підбирань + 4 передачі), Андрій Агафонов (11 + 4 підбирання), Андрій Кальниченко (11 + 4 підбирання), Олександр Кольченко (10 + 5 підбирань + 5 передач), Максим Сандул (8 + 4 підбирання), Павло Буренко (5), Олександр Тищенко (3 + 7 підбирань + 3 перехоплення)

    «Соколи»: Володимир Шевченко (17 + 6 підбирань), Олександр Місяць (14 + 5 підбирань), Дехуан Ґраф (11 – 4 втрати), Ларон Денді (8 + 8 підбирань), Ігор Бояркін (6 + 6 передач – 4 втрати), Брендон Боґґс (6)

    «Тернопіль», який з огляду на епідеміологічну ситуацію змушений проводити домашні матчі у Львові, здобув четверту перемогу в шостому матчі регулярного чемпіонату, впевнено розгромивши «Харківських Соколів».

    «Миколаїв» - «Запоріжжя» - 66:90 (19:21, 16:29, 20:17, 11:23)

    «Миколаїв»: Кіт Омоера (20 + 4 підбирання), Олександр Кушніров (13 + 8 підбирань), Клим Артамонов (8 + 6 передач), Вадим Заплотинський (7 + 4 підбирання), Дарнелл Едж (7)

    «Запоріжжя»: Майкл Кеффі (20 + 4 підбирання + 3 перехоплення), Джошуа Форчун (19 + 4 підбирання), Олександр Сизов (12 + 9 підбирань), Іван Міхєєв (10 + 5 передач), Роман Морозов (10), Яків Тітов (7), Дмитро Тихонов (6 + 7 підбирань), Віталій Мальчевський (6 + 4 підбирання)

    «Запоріжжя» здобуло п’яту перемогу в п’яти матчах, прогнозовано обігравши команду, яка в цьому чемпіонаті ще не перемагала.

    Наразі без поразок у регулярному чемпіонаті ідуть «Київ-Баскет» і «Запоріжжя», які мають шість і п’ять перемог відповідно. «Тернопіль» з чотирма перемогами третій. «Дніпро» та «Прометей» виграли по три матчі з чотирьох. Без перемог, крім «Миколаєва», залишаються «Черкаські Мавпи». Команди програли чотири і п’ять поєдинків відповідно.

    Сьогодні, 26 жовтня, «Прометей» о 19:00 прийме у Кам’янському «Черкаські Мавпи».

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    Олександр Кольченко баскетбол Олександр Мішула В'ячеслав Кравцов БК Київ-Баскет Богдан Близнюк В'ячеслав Бобров БК Тернопіль Павло Буренко Андрій Агафонов БК Дніпро Станіслав Тимофеєнко Олександр Кушніров Павло Крутоус Максим Сандул Дмитро Глєбов Анатолій Шундель Олександр Сизов Брендон Янґ Сергій Павлов Айнарс Баґатсікс Олександр Тищенко Генрі Дуґат Максим Корнієнко МБК «Миколаїв» Аверейл Юґба БК «Запоріжжя» Суперліга Андрій Кальниченко Керрінґтон Ворд Едрієн Боуї Брюс Мессі Майкл Джейкобсон Владислав Коренюк БК «Харківські Соколи» Роман Морозов Яків Тітов Іван Міхєєв Дмитро Тихонов Майкл Кеффі Джошуа Форчун Віталій Мальчевський Дехуан Ґраф Брендон Боґґс Олександр Місяць Володимир Шевченко Дарнелл Едж Клим Артамонов Кіт Омоера Ларон Денді Ігор Бояркін Вадим Заплотинський
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