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    Баскетбольна Суперліга: команда президента Федерації програла шостий матч з шести

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    <p>Майкл Маєрс переграє черкаських візаві</p> - Баскетбольна Суперліга: команда президента Федерації програла шостий матч з шести

    Майкл Маєрс переграє черкаських візаві

    Світлина - Петро Штрейбрейхер, ФБУ

    «Черкаські Мавпи» не можуть здолати смуги невдач

    26 жовтня «Черкаські Мавпи», співвласником яких є президент національної Федерації баскетболу України Михайло Бродський, програли шостий матч регулярного чемпіонату країни з шести проведених. Цього разу підопічні Максима Міхельсона поступилися в Кам’янському.

    «Прометей» (Кам’янське) - «Черкаські Мавпи» - 101:80 (25:29, 22:14, 25:16, 29:21)

    «Прометей»: Денис Лукашов (10 + 9 передач), Маркіз Рід (20 + 4 передачі – 4 втрати), Олександр Липовий (2), Ді-Джей Стефенс (15 – 5 втрат), Майкл Маєрс (16 + 9 підбирань + 4 блок-шоти) – старт; В’ячеслав Петров (13), Олександр Бєліков (11 + 4 підбирання), Ілля Сидоров (11), Максим Луценко (3), Олександр Антипов. Тренер – Віталій Черній

    «Черкаські Мавпи»: Лючіус Джонс (23 + 4 підбирання), Олег Бондаренко (9 + 4 передачі), Сеад Хаджифейзовіч (12 + 4 підбирання + 4 передачі – 5 втрат), Володимир Конєв (13 + 4 підбирання + 4 передачі – 4 втрати), Дмитро Скапинцев (2 + 3 блок-шоти) – старт; Олександр Кобець (12 + 5 підбирань), Іван Ткаченко (3), Антон Дзюба (4), Ігор Сергеєв (2 + 5 підбирань), Іван Токовенко, Святослав Товкач, Дмитро Нагорний. Тренер – Максим Міхельсон

    Крім черкащан, усі чотири проведених матчі програв «Миколаїв». «Прометей» виграв чотири поєдинки з п’яти і за втраченими очками іде слідом за «Київ-Баскетом» та «Запоріжжям», які гіркоти поразки не знали і виграли шість та п’ять матчів відповідно.

    Наступний поєдинок Суперліги відбудеться 29 жовтня. О 19:00 в київському спорткомплексі «Венето» «Будівельник» прийматиме «Миколаїв».

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    баскетбол Денис Лукашов Михайло Бродський Максим Луценко В'ячеслав Петров Олександр Липовий БК Черкаські Мавпи Іван Ткаченко Ілля Сидоров Олександр Антипов БК «Прометей» (Кам'янське) Віталій Черній Суперліга Максим Міхельсон Олександр Кобець Володимир Конєв Олександр Бєліков Майкл Маєрс Маркіз Рід Ді-Джей Стефенс Дмитро Скапинцев Лючіус Джонс Олег Бондаренко Дмитро Нагорний Святослав Товкач Іван Токовенко Ігор Сергеєв Антон Дзюба Сеад Хаджифейзовіч
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