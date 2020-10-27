Баскетбольна Суперліга: команда президента Федерації програла шостий матч з шести



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«Черкаські Мавпи» не можуть здолати смуги невдач

26 жовтня «Черкаські Мавпи», співвласником яких є президент національної Федерації баскетболу України Михайло Бродський, програли шостий матч регулярного чемпіонату країни з шести проведених. Цього разу підопічні Максима Міхельсона поступилися в Кам’янському.

«Прометей» (Кам’янське) - «Черкаські Мавпи» - 101:80 (25:29, 22:14, 25:16, 29:21)

«Прометей»: Денис Лукашов (10 + 9 передач), Маркіз Рід (20 + 4 передачі – 4 втрати), Олександр Липовий (2), Ді-Джей Стефенс (15 – 5 втрат), Майкл Маєрс (16 + 9 підбирань + 4 блок-шоти) – старт; В’ячеслав Петров (13), Олександр Бєліков (11 + 4 підбирання), Ілля Сидоров (11), Максим Луценко (3), Олександр Антипов. Тренер – Віталій Черній

«Черкаські Мавпи»: Лючіус Джонс (23 + 4 підбирання), Олег Бондаренко (9 + 4 передачі), Сеад Хаджифейзовіч (12 + 4 підбирання + 4 передачі – 5 втрат), Володимир Конєв (13 + 4 підбирання + 4 передачі – 4 втрати), Дмитро Скапинцев (2 + 3 блок-шоти) – старт; Олександр Кобець (12 + 5 підбирань), Іван Ткаченко (3), Антон Дзюба (4), Ігор Сергеєв (2 + 5 підбирань), Іван Токовенко, Святослав Товкач, Дмитро Нагорний. Тренер – Максим Міхельсон

Крім черкащан, усі чотири проведених матчі програв «Миколаїв». «Прометей» виграв чотири поєдинки з п’яти і за втраченими очками іде слідом за «Київ-Баскетом» та «Запоріжжям», які гіркоти поразки не знали і виграли шість та п’ять матчів відповідно.

Наступний поєдинок Суперліги відбудеться 29 жовтня. О 19:00 в київському спорткомплексі «Венето» «Будівельник» прийматиме «Миколаїв».