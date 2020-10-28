Перший в історії збірної України з баскетболу легіонер повернувся в наш чемпіонат через вісім років



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Стівен Бьортт і Вальдемарас Хомічюс - зустріч через вісім років Світлина - БК «Будівельник»

Стівен Бьортт став гравцем київського «Будівельника»

Відроджений за лічені тижні до старту баскетбольної Суперліги після дворічної відсутності київський «Будівельник» ошелешив черговим кадровим рішенням. Черговим новачком команди 27 жовтня став 36-річний розігруючий Стівен Бьортт, американець, який має спортивне громадянство України і виступав за нашу збірну.

Перший легіонер в історії збірної України вже у Києві, провів з «Будівельником» перше тренування, розпочавши разом з командою підготовку до матчів проти «Миколаєва» (29 жовтня) і «Черкаських Мавп» (31 жовтня).

Попереднім клубом до карантину для 36-річного Стіва був аргентинський «Хімнасія Індало», де він встиг відіграти лише 6 матчів і приносив команді в середньому 11,3 очка + 1,1 підбирання + 1,1 передачі за 19,5 хвилин у середньому на паркеті.

Але розпочинав сезон-2019/2020 Бьортт у грецькому «Іонікосі», де за 28,4 хвилини в місцевій елітній лізі мав наступні середні цифри: 18 очок + 2,5 передачі + 2,3 підбирання в 13-ти матчах. Варто зазначити, що в сезоні-2018/2019 Стів став найрезультативнішим гравцем чемпіонату Греції у складі «Ретімно» з показником в 19 очок за гру.

Стів Бьортт виступав в Україні за запорізький «Ферро» (2010) та «Дніпро» (2010-2012), з обома командами здобував Кубок України. У складі дніпрян американець працював зокрема під керівництвом нинішнього наставника «Будівельника» литовця Вальдемараса Хомічюса. Не дивно, що їхня зустріч у Києві була вельми теплою.

З національною збірною України Бьортт відіграв Євробаскет-2011.

Зауважимо, що «Будівельник» на старті Суперліги-2020/2021 програв три матчі з чотирьох. У команді є чотири американських легіонери – оборонці Реджінальд Джонсон та Роберт Дево, а також форварди Брайс Джонсон і Зак Томас.