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    Перший в історії збірної України з баскетболу легіонер повернувся в наш чемпіонат через вісім років

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    Стівен Бьортт і Вальдемарас Хомічюс - зустріч через вісім років - Перший в історії збірної України з баскетболу легіонер повернувся в наш чемпіонат через вісім років
    Стівен Бьортт і Вальдемарас Хомічюс - зустріч через вісім років
    Світлина - БК «Будівельник»

    Стівен Бьортт став гравцем київського «Будівельника»

    Відроджений за лічені тижні до старту баскетбольної Суперліги після дворічної відсутності київський «Будівельник» ошелешив черговим кадровим рішенням. Черговим новачком команди 27 жовтня став 36-річний розігруючий Стівен Бьортт, американець, який має спортивне громадянство України і виступав за нашу збірну.

    Перший легіонер в історії збірної України вже у Києві, провів з «Будівельником» перше тренування, розпочавши разом з командою підготовку до матчів проти «Миколаєва» (29 жовтня) і «Черкаських Мавп» (31 жовтня).

    Попереднім клубом до карантину для 36-річного Стіва був аргентинський «Хімнасія Індало», де він встиг відіграти лише 6 матчів і приносив команді в середньому 11,3 очка + 1,1 підбирання + 1,1 передачі за 19,5 хвилин у середньому на паркеті.

    Але розпочинав сезон-2019/2020 Бьортт у грецькому «Іонікосі», де за 28,4 хвилини в місцевій елітній лізі мав наступні середні цифри: 18 очок + 2,5 передачі + 2,3 підбирання в 13-ти матчах. Варто зазначити, що в сезоні-2018/2019 Стів став найрезультативнішим гравцем чемпіонату Греції у складі «Ретімно» з показником в 19 очок за гру.

    Стів Бьортт виступав в Україні за запорізький «Ферро» (2010) та «Дніпро» (2010-2012), з обома командами здобував Кубок України. У складі дніпрян американець працював зокрема під керівництвом нинішнього наставника «Будівельника» литовця Вальдемараса Хомічюса. Не дивно, що їхня зустріч у Києві була вельми теплою.

    З національною збірною України Бьортт відіграв Євробаскет-2011.

    Зауважимо, що «Будівельник» на старті Суперліги-2020/2021 програв три матчі з чотирьох. У команді є чотири американських легіонери – оборонці Реджінальд Джонсон та Роберт Дево, а також форварди Брайс Джонсон і Зак Томас.

     Читайте також: З фаєрами, поліцією і обнадійливою грою. Як легендарний «Будівельник» повертався в Суперлігу (фото)
    баскетбол БК Будівельник громадянство Стівен Бьортт Суперліга Вальдемарас Хомічюс
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