Перший в історії збірної України з баскетболу легіонер повернувся в наш чемпіонат через вісім років
Стівен Бьортт став гравцем київського «Будівельника»
Відроджений за лічені тижні до старту баскетбольної Суперліги після дворічної відсутності київський «Будівельник» ошелешив черговим кадровим рішенням. Черговим новачком команди 27 жовтня став 36-річний розігруючий Стівен Бьортт, американець, який має спортивне громадянство України і виступав за нашу збірну.
Перший легіонер в історії збірної України вже у Києві, провів з «Будівельником» перше тренування, розпочавши разом з командою підготовку до матчів проти «Миколаєва» (29 жовтня) і «Черкаських Мавп» (31 жовтня).
Попереднім клубом до карантину для 36-річного Стіва був аргентинський «Хімнасія Індало», де він встиг відіграти лише 6 матчів і приносив команді в середньому 11,3 очка + 1,1 підбирання + 1,1 передачі за 19,5 хвилин у середньому на паркеті.
Але розпочинав сезон-2019/2020 Бьортт у грецькому «Іонікосі», де за 28,4 хвилини в місцевій елітній лізі мав наступні середні цифри: 18 очок + 2,5 передачі + 2,3 підбирання в 13-ти матчах. Варто зазначити, що в сезоні-2018/2019 Стів став найрезультативнішим гравцем чемпіонату Греції у складі «Ретімно» з показником в 19 очок за гру.
Стів Бьортт виступав в Україні за запорізький «Ферро» (2010) та «Дніпро» (2010-2012), з обома командами здобував Кубок України. У складі дніпрян американець працював зокрема під керівництвом нинішнього наставника «Будівельника» литовця Вальдемараса Хомічюса. Не дивно, що їхня зустріч у Києві була вельми теплою.
З національною збірною України Бьортт відіграв Євробаскет-2011.
Зауважимо, що «Будівельник» на старті Суперліги-2020/2021 програв три матчі з чотирьох. У команді є чотири американських легіонери – оборонці Реджінальд Джонсон та Роберт Дево, а також форварди Брайс Джонсон і Зак Томас.