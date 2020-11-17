Баскетбольна Суперліга: «Дніпро» женеться за «Києвом», Кам’янське стає третім

Попри проблеми окремих команд з коронавірусом, регулярний чемпіонат України набирає обертів

В українській баскетбольній Суперлізі відбулося чергових два матчі. Завершилися вони закономірно.

Варто сказати, що останнім часом календар змагань зазнав чималих змін, оскільки спершу через масово позитивні тести на самоізоляцію змушені були піти баскетболісти київського «Будівельника». Тепер, коли «будівельники» видужали і готуються до повернення на паркет, їх «замінили» представники «Тернополя».

«Дніпро» - «Харківські Соколи» - 88:77 (25:21, 21:14, 24:25, 18:17)

«Дніпро»: Джаред Террелл (24 + 5 передач + 4 підбирання), Станіслав Тимофеєнко (12 + 7 підбирань), Дмитро Глєбов (12), Анатолій Шундель (9), Генрі Дуґат (7 + 4 передачі), В’ячеслав Бобров (6 + 5 підбирань + 4 передачі), В’ячеслав Кравцов (6), Іссуф Санон (5)

«Соколи»: Ігор Чумаков (17), Дехуан Ґраф (13 + 5 передач), Ігор Бояркін (11 + 6 передач + 4 перехоплення), Ларон Денді (10 + 11 підбирань + 5 передач), Брендон Боґґс (10), Олександр Місяць (8), Ілля Нємцу (6 + 8 підбирань)

Дніпряни очікувано здобули восьму перемогу в сезоні і закріпилися на другому місці в таблиці.

«Запоріжжя» - «Прометей» (Кам’янське) – 80:89 (21:18, 17:27, 17:22, 25:22)

«Запоріжжя»: Олександр Сизов (18 + 4 передачі), Майкл Кеффі (15 + 11 передач + 5 підбирань – 5 втрат), Віталій Мальчевський (14 + 9 підбирань), Аурімас Маяускас (14 + 5 підбирань – 5 втрат), Андрій Грицак (8 + 6 підбирань), Яків Тітов (5)

«Прометей»: Ді-Джей Стефенс (23 + 3 блок-шоти), Майкл Рід (21 + 5 передач + 4 підбирання + 4 перехоплення – 5 втрат), Денис Лукашов (11 + 6 передач + 5 підбирань), Майкл Маєрс (10 + 8 підбирань + 5 передач), Ілля Сидоров (10), Олександр Липовий (5 + 7 підбирань + 5 передач), В’ячеслав Петров (4 + 4 підбирання)

«Запоріжжя» після п’яти перемог поспіль на старті сезону тепер чотири поспіль зустрічі програло.

Лідирує у чемпіонаті зі стовідсотковим показником – дев’ять перемог у дев’яти матчах – «Київ-Баскет». «Дніпро» переміг у восьми поєдинках із дев’яти і йде другим. «Прометей» здобув сьому перемогу і вийшов на третю позицію. «Тернопіль» і «Запоріжжя» мають по п’ять звитяг у дев’яти поєдинках, «Хімік» - п’ять у десяти. В «Одеси» - чотири перемоги, у «Будівельника» та «Харківських Соколів» - по дві, у «Миколаєва» і «Черкаських Мавп» - по одній.

Наступний матч у регулярному чемпіонаті має відбутися 19 листопада. «Черкаські Мавпи» починаючи з 19:00 прийматимуть на власному паркеті «Дніпро».