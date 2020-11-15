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    Баскетбольна Суперліга: «Хімік» в одеському дербі здобув четверту перемогу поспіль

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    &laquo;Хімік&raquo; позначив вищість над&nbsp;&laquo;Одесою&raquo; зі стартового вкидання - Баскетбольна Суперліга: «Хімік» в одеському дербі здобув четверту перемогу поспіль
    «Хімік» позначив вищість над «Одесою» зі стартового вкидання
    Світлина - Петро Штрейбрейхер, ФБУ

    Володарі Кубка остаточно вийшли з кризи

    Чинні володарі Кубка України «Хімік» виграли четвертий матч поспіль у регулярному чемпіонаті української баскетбольної Суперліги. У суботу в Одесі команда Віталія Степановського здобула непросту перемогу в одеському дербі. Напередодні цього матчу команди мали рівні показники.

    «Одеса» - «Хімік» (Південне) – 54:61 (13:17, 13:17, 13:17, 15:10)

    «Одеса»: Юрій Кондраков (12 – 4 втрати), Ділейні Блейлок (8 + 6 підбирань), Рамел Браун (5 + 4 підбирання), Антон Давидюк (3), Ілля Заєць – старт; Клим Артамонов (6), Денис Носков (11 + 4 підбирання + 2 блок-шоти), Роман Новіков (3), Вадим Прокопенко (6), Микита Найко. Тренер – Олег Юшкін

    «Хімік»: Олександр Ковляр (6 + 4 передачі), Денис Клевзуник, Кирило Марченко (14), Тайрел Нельсон (11 + 8 підбирань – 4 втрати), Ентоні Вашинґтон (8 + 7 підбирань) – старт; Льюїс Салліван (8 + 10 підбирань), Олександр Рябчук (6), Віталій Зотов (3 + 5 передач), Андрій Войналович (5 + 4 підбирання). Тренер – Віталій Степановський

    14 листопада. Одеса. УСК «Одеса». Без глядачів

    Наразі у чемпіонаті продовжує лідирувати «Київ-Баскет», маючи в активі дев’ять перемог у дев’яти матчах. У «Дніпра» - сім звитяг, у «Прометея» - шість. «Запоріжжя», «Тернопіль» і «Хімік» виграли по п’ять матчів, «Одеса» - по чотири, «Будівельник» і «Харківські «Соколи» - по два. У «Миколаєва» і «Черкаських Мавп» - по одній перемозі.

    Сьогодні, 15 листопада, «Дніпро» о 14:00 прийматиме «Харківських Соколів», а «Запоріжжя» о 16:00 зіграє з «Прометеєм».

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    Теги: баскетбол БК Хімік Денис Носков БК Одеса Олег Юшкін Роман Новіков Вадим Прокопенко Віталій Зотов Кирило Марченко Юрій Кондраков Андрій Войналович Льюїс Салліван Суперліга Рамел Браун Олександр Рябчук Ентоні Вашинґтон Олександр Ковляр Антон Давидюк Ілля Заєць Ділейні Блейлок Клим Артамонов Тейрел Нельсон Денис Клевзуник
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