Баскетбольна Суперліга: «Хімік» в одеському дербі здобув четверту перемогу поспіль

Володарі Кубка остаточно вийшли з кризи

Чинні володарі Кубка України «Хімік» виграли четвертий матч поспіль у регулярному чемпіонаті української баскетбольної Суперліги. У суботу в Одесі команда Віталія Степановського здобула непросту перемогу в одеському дербі. Напередодні цього матчу команди мали рівні показники.

«Одеса» - «Хімік» (Південне) – 54:61 (13:17, 13:17, 13:17, 15:10)

«Одеса»: Юрій Кондраков (12 – 4 втрати), Ділейні Блейлок (8 + 6 підбирань), Рамел Браун (5 + 4 підбирання), Антон Давидюк (3), Ілля Заєць – старт; Клим Артамонов (6), Денис Носков (11 + 4 підбирання + 2 блок-шоти), Роман Новіков (3), Вадим Прокопенко (6), Микита Найко. Тренер – Олег Юшкін

«Хімік»: Олександр Ковляр (6 + 4 передачі), Денис Клевзуник, Кирило Марченко (14), Тайрел Нельсон (11 + 8 підбирань – 4 втрати), Ентоні Вашинґтон (8 + 7 підбирань) – старт; Льюїс Салліван (8 + 10 підбирань), Олександр Рябчук (6), Віталій Зотов (3 + 5 передач), Андрій Войналович (5 + 4 підбирання). Тренер – Віталій Степановський

14 листопада. Одеса. УСК «Одеса». Без глядачів

Наразі у чемпіонаті продовжує лідирувати «Київ-Баскет», маючи в активі дев’ять перемог у дев’яти матчах. У «Дніпра» - сім звитяг, у «Прометея» - шість. «Запоріжжя», «Тернопіль» і «Хімік» виграли по п’ять матчів, «Одеса» - по чотири, «Будівельник» і «Харківські «Соколи» - по два. У «Миколаєва» і «Черкаських Мавп» - по одній перемозі.

Сьогодні, 15 листопада, «Дніпро» о 14:00 прийматиме «Харківських Соколів», а «Запоріжжя» о 16:00 зіграє з «Прометеєм».