Баскетбольні збірні України отримали суперників у кваліфікації чемпіонатів Європи
Відбулося жеребкування чоловічого та жіночого ЄвроБаскетів 2021 року
ФІБА провела жеребкування чоловічого та жіночого чемпіонатів Європи 2021 року.
У чоловіків у відборі виступають 32 національні команди. У тому числі й чотири господарі фінального турніру: Німеччина, Чехія, Італія та Грузія.
Збірна України знову гратиме в одній групі проти Словенії, як і в попередній кваліфікації ЄвроБаскета-2017.
У фінальний турнір у підсумку виходять три перші команди з групи. У групах зі згаданими господарі фінального турніру на ЄвроБаскет виходять господарі та дві перші команди групи.
Поєдинки кваліфікації відбуватимуться в три вікна: 17 та 25 лютого 2020, 23 листопада та 1 грудня 2020, 15 та 23 лютого 2021 року.
ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 2021
Чоловіки
Група A
(Словаччина/Кипр, Румунія), Польща, Ізраїль, Іспанія
Група B
Італія, Північна Македонія, Естонія, Росія
Група C
Чехія, Бельгія, Литва, (Албанія/Білорусь/Данія)
Група D
Хорватія, Туреччина, Нідерланди, Швеція
Група E
Фінляндія, Грузія, (Швейцарія/Португалія/Ісландія), Сербія
Група F
Австрія, Угорщина, Словенія, Україна
Група G
Німеччина, Чорногорія, (Люксембург/Косово/Гібралтар), Франція
Група H
Греція, Латвія, Боснія і Герцеговина, Болгарія
У кваліфікації чемпіонату Європи серед жінок беруть участь 35 команд. У результаті боротьби на чемпіонат Європи вийдуть 9 переможців груп та 5 найкращих команд серед тих, що фінішують другими.
Матчі кваліфікації відбуватимуться в три вікна: 10 – 18 листопада 2019, 8 -16 листопада 2020 року та 31 січня – 8 лютого 2021 року.
ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 2021
Жінки
Група А
Словенія, Греція, Ісландія, Болгарія
Група В
Швеція, Чорногорія, Ізраїль
Група С
Росія, Боснія і Герцеговина, Швейцарія, Естонія
Група D
Італія, Чехія, Румунія, Данія
Група E
Сербія, Туреччина, Литва, Албанія,
Група F
Велика Британія, Білорусь, Польща
Група G
Бельгія, Україна, Португалія, Фінляндія
Група H
Угорщина, Словаччина, Нідерланди
Група I
Латвія, Хорватія, Німеччина, Північна Македонія