Баскетбольні збірні України отримали суперників у кваліфікації чемпіонатів Європи



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Кубок Європи з баскетболу ФІБА

Відбулося жеребкування чоловічого та жіночого ЄвроБаскетів 2021 року

ФІБА провела жеребкування чоловічого та жіночого чемпіонатів Європи 2021 року.

У чоловіків у відборі виступають 32 національні команди. У тому числі й чотири господарі фінального турніру: Німеччина, Чехія, Італія та Грузія.

Збірна України знову гратиме в одній групі проти Словенії, як і в попередній кваліфікації ЄвроБаскета-2017.

У фінальний турнір у підсумку виходять три перші команди з групи. У групах зі згаданими господарі фінального турніру на ЄвроБаскет виходять господарі та дві перші команди групи.

Поєдинки кваліфікації відбуватимуться в три вікна: 17 та 25 лютого 2020, 23 листопада та 1 грудня 2020, 15 та 23 лютого 2021 року.

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 2021

Чоловіки

Група A

(Словаччина/Кипр, Румунія), Польща, Ізраїль, Іспанія

Група B

Італія, Північна Македонія, Естонія, Росія

Група C

Чехія, Бельгія, Литва, (Албанія/Білорусь/Данія)

Група D

Хорватія, Туреччина, Нідерланди, Швеція

Група E

Фінляндія, Грузія, (Швейцарія/Португалія/Ісландія), Сербія

Група F

Австрія, Угорщина, Словенія, Україна

Група G

Німеччина, Чорногорія, (Люксембург/Косово/Гібралтар), Франція

Група H

Греція, Латвія, Боснія і Герцеговина, Болгарія

У кваліфікації чемпіонату Європи серед жінок беруть участь 35 команд. У результаті боротьби на чемпіонат Європи вийдуть 9 переможців груп та 5 найкращих команд серед тих, що фінішують другими.

Матчі кваліфікації відбуватимуться в три вікна: 10 – 18 листопада 2019, 8 -16 листопада 2020 року та 31 січня – 8 лютого 2021 року.

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ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 2021

Жінки

Група А

Словенія, Греція, Ісландія, Болгарія



Група В

Швеція, Чорногорія, Ізраїль



Група С

Росія, Боснія і Герцеговина, Швейцарія, Естонія

Група D

Італія, Чехія, Румунія, Данія



Група E

Сербія, Туреччина, Литва, Албанія,



Група F

Велика Британія, Білорусь, Польща

Група G

Бельгія, Україна, Португалія, Фінляндія

Група H

Угорщина, Словаччина, Нідерланди

Група I

Латвія, Хорватія, Німеччина, Північна Македонія