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    Баскетбольні збірні України отримали суперників у кваліфікації чемпіонатів Європи

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    Кубок Європи з баскетболу - Баскетбольні збірні України отримали суперників у кваліфікації чемпіонатів Європи
    Кубок Європи з баскетболу
    ФІБА

    Відбулося жеребкування чоловічого та жіночого ЄвроБаскетів 2021 року

    ФІБА провела жеребкування чоловічого та жіночого чемпіонатів Європи 2021 року.

    У чоловіків у відборі виступають 32 національні команди. У тому числі й чотири господарі фінального турніру: Німеччина, Чехія, Італія та Грузія.

    Збірна України знову гратиме в одній групі проти Словенії, як і в попередній кваліфікації ЄвроБаскета-2017.

    У фінальний турнір у підсумку виходять три перші команди з групи. У групах зі згаданими господарі фінального турніру на ЄвроБаскет виходять господарі та дві перші команди групи.

    Поєдинки кваліфікації відбуватимуться в три вікна: 17 та 25 лютого 2020, 23 листопада та 1 грудня 2020, 15 та 23 лютого 2021 року. 

    ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 2021
    Чоловіки

    Група A
    (Словаччина/Кипр, Румунія), Польща, Ізраїль, Іспанія

    Група B
    Італія, Північна Македонія, Естонія, Росія

    Група C
    Чехія, Бельгія, Литва, (Албанія/Білорусь/Данія)

    Група D
    Хорватія, Туреччина, Нідерланди, Швеція

    Група E
    Фінляндія, Грузія, (Швейцарія/Португалія/Ісландія), Сербія

    Група F
    Австрія, Угорщина, Словенія, Україна

    Група G
    Німеччина, Чорногорія, (Люксембург/Косово/Гібралтар), Франція

    Група H
    Греція, Латвія, Боснія і Герцеговина, Болгарія

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    У кваліфікації чемпіонату Європи серед жінок беруть участь 35 команд. У результаті боротьби на чемпіонат Європи вийдуть 9 переможців груп та 5 найкращих команд серед тих, що фінішують другими.

    Матчі кваліфікації відбуватимуться в три вікна: 10 – 18 листопада 2019, 8 -16 листопада 2020 року та 31 січня – 8 лютого 2021 року.

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    ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 2021
    Жінки

    Група А
    Словенія, Греція, Ісландія, Болгарія

    Група В
    Швеція, Чорногорія, Ізраїль

    Група С
    Росія, Боснія і Герцеговина, Швейцарія, Естонія

    Група D
    Італія, Чехія, Румунія, Данія

    Група E
    Сербія, Туреччина, Литва, Албанія,

    Група F
    Велика Британія, Білорусь, Польща

    Група G
    Бельгія, Україна, Португалія, Фінляндія

    Група H
    Угорщина, Словаччина, Нідерланди

    Група I
    Латвія, Хорватія, Німеччина, Північна Македонія

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