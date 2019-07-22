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    Новини

    Збірна України з баскетболу проведе відкрите тренування

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    В'ячеслав Бобров - Збірна України з баскетболу проведе відкрите тренування
    В'ячеслав Бобров
    ФБУ

    Національна команда проводить перші збори на чолі з Айнарсом Багатскісом

    Чоловіча національна збірна України проведе відкрите тренування в ході перших підготовчих зборів на чолі з новопризначеним латвійським тренером Айнарсом Багатскісом.

    Тренування для ЗМІ відбудеться у вівторок, 23 липня, на базі Міжнародної тенісної академії (вул. Міська, 9). Початок о 17:30.

    Наразі команда вже розпочала збори. До табору прибули 15 гравців, серед яких і захисник «Детройта» Святослав Михайлюк.

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    Айнарс Багатскіс розпочав підготовку команди до кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи.

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