Збірна України з баскетболу проведе відкрите тренування
В'ячеслав Бобров
ФБУ
Національна команда проводить перші збори на чолі з Айнарсом Багатскісом
Чоловіча національна збірна України проведе відкрите тренування в ході перших підготовчих зборів на чолі з новопризначеним латвійським тренером Айнарсом Багатскісом.
Тренування для ЗМІ відбудеться у вівторок, 23 липня, на базі Міжнародної тенісної академії (вул. Міська, 9). Початок о 17:30.
Наразі команда вже розпочала збори. До табору прибули 15 гравців, серед яких і захисник «Детройта» Святослав Михайлюк.
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Айнарс Багатскіс розпочав підготовку команди до кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи.