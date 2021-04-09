Батько Ф’юрі образливо висловився про можливості Усика

Джон зробив прогноз на поєдинок між українцем і Джойсом

Олександр Усик і Джо Джойс ще не узгодили деталі контракту на бій за пояс тимчасового чемпіона світу в суперважкій вазі, а коментатори вже розпочали інформаційну атаку. Один з них, батько чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, Джон, зробив прогноз на поєдинок, в якому без поваги поставився до українського боксера.

«Думаю, це буде найжахливіший бій, який коли-небудь бачила публіка. Адже як колишній важковаговик може впоратися з танком на кшталт Джо Джойса? С атлетичним і великим двометровим хлопцем, 115-кілограмовим гігантом, який може битися всі 12 раундів. Чим Усик переможе Джойса, якщо тільки він не буде бігати по рингу і клацати легким джебом? Якщо він не бігатиме рингом, наче кролик, наганяючи на людей пекельну нудьгу, який сенс битися з Джойсом?

Якщо справа дійде до рубки кістка в кістку, Джойс створить проблеми будь-кому. Він стане проблемою навіть для Тайсона. Якби Тайсон не був таким майстровитим, ми б не билися з Джо, ми б уникали його. Я думаю, що Джойс – один з найкращих боксерів світу, і він це доведе. Він провів невелику кількість боїв і виграв все, що можна. Він стукає в двері, щоб побитися за титул.

Якщо публіка хоче занудьгувати до смерті через людину, яка буде клацати і бігати всю ніч, уникаючи обмінів, то, я думаю, що це буде саме такий бій», – наводить слова Джона Ф'юрі fightnews.

Переможець бою Усик – Джойс отримає право на титульний бій з чемпіоном світу, який визначиться в поєдинку Ентоні Джошуа – Тайсон Ф'юрі.