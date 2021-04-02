  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Усик переглянув свої можливості в лізі змішаних єдиноборств UFC

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Усик ще не все сказав у боксі - Усик переглянув свої можливості в лізі змішаних єдиноборств UFC
    Олександр Усик ще не все сказав у боксі
    Фото з відкритих джерел

    Український боксер не кидатиме бокс заради більших грошей в іншому контактному виді спорту

    Олександр Усик не переходитиме в лігу змішаних єдиноборств, про що заявив перед титульним боєм Дениса Беринчика. Як виявилося, претендент на чемпіонський пояс у суперважкій вазі просто пожартував. Наразі питання про перехід Усика в UFC не стоїть, адже Олександру ще є що доводити в боксі.

    «Часто жартую з журналістами. Кажу якісь неможливі речі. Коли мене запитали в той вечір про плани, я сказав, що хочу спробувати себе в UFC. І всі написали, що я переходжу туди. Це просто думки.

    Я ще не все зробив в боксі, те що запланував. Переходити в інший вид спорту, не закінчивши в своєму, не збираюся. Боротьбою я займаюся тільки для себе. UFC – швидко прогресуючий вид спорту, де багато хлопців проявляють себе. Але поки не збираюся переходити туди. Запропонують божевільний контракт – я подумаю», – сказав боксер в прямому ефірі інстаграма.

    Читайте також:

      Теги: Александр Усик бокс UFC
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies