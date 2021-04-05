Усик та Ломаченко з'являться в боксерському симуляторі

У комп’ютерній грі також будуть представлені Кроуфорд, Джойс та інші

Українські боксери суперважкоатлет Олександр Усик (18-0, 13 КО) та екс-чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) стануть героями нової комп’ютерної гри eSports Boxing Club. Це - це боксерський симулятор розвитку кар'єри.

У грі буде 65 боксерів. Крім Усика й Ломаченка, в симуляторі з'являться Джо Джойс, Шугар Рей Робінсон, Хорхе Лінарес, Теренс Кроуфорд, Рой Джонс-молодший і інші бійці.

Режим кар'єри дозволить розвивати спортсмена, вивчати нові прийоми, проходити через турніри, брати участь в континентальних і світових поєдинках. Також з'явиться можливість наймати тренера і промоутера.

Гра буде доступна на на ПК, PS5 і Xbox Series X/S. Дата виходу гри поки що не визначена.

Тим часом Василь Ломаченко визначився, з ким проведе наступний поєдинок. 10 липня українець проведе бій проти японця Масайоші Накатані. Цього ж дня втретє зустрінуться Дастін Пор’є та Конор Макгрегор.