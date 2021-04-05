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    Усик та Ломаченко з'являться в боксерському симуляторі

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    Василь Ломаченко та Олександр Усик стануть героями гри - Усик та Ломаченко з'являться в боксерському симуляторі
    Василь Ломаченко та Олександр Усик стануть героями гри
    Фото з відкритих джерел

    У комп’ютерній грі також будуть представлені Кроуфорд, Джойс та інші

    Українські боксери суперважкоатлет Олександр Усик (18-0, 13 КО) та екс-чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) стануть героями нової комп’ютерної гри eSports Boxing Club. Це - це боксерський симулятор розвитку кар'єри.

    У грі буде 65 боксерів. Крім Усика й Ломаченка, в симуляторі з'являться Джо Джойс, Шугар Рей Робінсон, Хорхе Лінарес, Теренс Кроуфорд, Рой Джонс-молодший і інші бійці.

    Режим кар'єри дозволить розвивати спортсмена, вивчати нові прийоми, проходити через турніри, брати участь в континентальних і світових поєдинках. Також з'явиться можливість наймати тренера і промоутера.

    Гра буде доступна на на ПК, PS5 і Xbox Series X/S. Дата виходу гри поки що не визначена.

    Тим часом Василь Ломаченко визначився, з ким проведе наступний поєдинок. 10 липня українець проведе бій проти японця Масайоші Накатані. Цього ж дня втретє зустрінуться Дастін Пор’є та Конор Макгрегор.

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      Теги: Александр Усик Василь Ломаченко кіберспорт
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