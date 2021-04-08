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    В Усика в центрі Києва забрали машину

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    Олександр Усик знайшов свою машино на штрафмайданчику - В Усика в центрі Києва забрали машину
    Олександр Усик знайшов свою машино на штрафмайданчику
    Фото з відкритих джерел

    Боксер не побачив дорожній знак і знайшов автомобіль на штрафмайданчику

    Провідний український боксер Олександр Усик розповів у своєму Instagram, як залишився без автомобіля. Він поставив машину в центрі Києва, а коли повернувся, на тому місці її не побачив. Коли почав з’ясовувати, то виявилося, що машину забрав евакуатор через неправильне паркування. Сам колишній абсолютний чемпіон у важкій вазі запевняє, що попереджальних знаків не було.

    Пізніше Усик заплатив штраф і отримав авто назад.

    Усик наразі знаходиться в очікуванні, коли Тайсон Ф’юрі та Ентоні Джошуа нарешті підпишуть контракт на бій. Тоді у нього з’явиться можливість укласти договір на бій з Джо Джойсом, у якому вони розіграють титул тимчасового чемпіона у суперважкій вазі. Переможець отримає право зустрітися в рингу з абсолютним чемпіоном світу, який буде визначено в поєдинку Ф’юрі – Джошуа.

    Олександр щоденно проводить тренування, а у вільний час не відмовляє собі відвідувати церкви. Під час одного такого відвідування Усик розповів, як потрапив до фільму, яке зняла Оксана Марченко. Такі методи він назвав інформаційною війною.

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    Теги: Александр Усик бокс
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