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    На бій Усик – Джонс за пояс «тимчасового» чемпіона претендує Київ

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    Олександр Усик та Едді Хірн - На бій Усик – Джонс за пояс «тимчасового» чемпіона претендує Київ
    Олександр Усик та Едді Хірн
    фото з відкритих джерел

    Поєдинок санкціоновано, залишилося поділити гонорар

    Сопромоутер Олександра Усика Едді Хірн розповів про майбутній поєдинок українця з британцем Джо Джойсом.

    «Поєдинок між Усиком і Джойсом санкціоновано. Залишилося затвердити дату й місце проведення. Я впевнений, він відбудеться. Пізніше переможець зустрінеться з найсильнішим у поєдинках між Джошуа і Ф’юрі. Якщо ж ні, то «тимчасовий» чемпіон буде коронований чемпіоном світу, – йдеться в інтерв'ю для iFL TV. – Найбільша проблема на поточний момент – це розділ гонорарів. Мені здається, 80 на 20 – це той розділ гонорару, який обговорюється, тому що вони враховують попередні гонорари. І очевидно, що Усик заробляв набагато більше грошей, ніж Джойс. Ось в чому я бачу головні суперечки. Я бачу, що цей бій піде на торги. Усик хоче зробити бій в Києві. Я б з радістю зробив поєдинок для Усика в Києві. Я завжди хотів це здійснити. Звичайно, Джо хоче поєдинку в Британії, але все одно буде радий поїхати і до Києва. Організацію цього поєдинку потрібно прискорити, бо мені здається, що він сильно відстає від бою Джошуа – Ф'юрі».

    Раніше Усик написав у соцмережах Джойсу, що рішення по бою прийматиме особисто він.

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    Теги: Александр Усик Джозеф Джойс
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