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    «Баварія» отримає рекордну суму за підсумками виступу в Лізі чемпіонів

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    Серж Ґнабрі, Томас Мюллер і Роберт Левандовскі принесли баварцям багато грошей, але можуть ще більше - «Баварія» отримає рекордну суму за підсумками виступу в Лізі чемпіонів
    Серж Ґнабрі, Томас Мюллер і Роберт Левандовскі принесли баварцям багато грошей, але можуть ще більше
    Світлина - Bundesliga.com

    Баварці перевершили рекорд «Барселони»

    Мюнхенська «Баварія» отримає понад € 120 млн за підсумками виступу в Лізі чемпіонів-2019/2020. Це найбільша сума за всю історію турніру.

    Дохід «Баварії», котра вийшла в фінал, складається з наступних складових: € 15,25 млн за вихід у груповий етап, € 16,2 млн за шість перемог у груповому етапі, € 9,5 млн за вихід в 1/8 фіналу, € 10,5 млн за вихід у чвертьфінал і € 15 млн за вихід у фінал.

    Якщо команда Ганса-Дітера Фліка здобуде перемогу у вирішальному матчі турніру, то заробить ще € 4 млн і € 3,5 млн за потрапляння в Суперкубок УЄФА. Також клуб отримає € 11,5 млн від прав на телетрансляції і € 33,24 млн за третє місце в рейтингу виступів у Лізі чемпіонів за останні 10 років.

    Попередній рекорд належав «Барселоні», яка заробила € 117,73 млн в 2019 році. Фінальний матч турніру-2019/2020 «Баварія» - «ПСЖ» відбудеться в Лісабоні 23 серпня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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