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    Гравець «Баварії» назвав божевіллям рішення продовжувати чемпіонат Німеччини

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    Гравець «Баварії» назвав божевіллям рішення продовжувати чемпіонат Німеччини

    Тьяґо Алькантара вважає недоречним грати у футбол зараз

    Іспанський півоборонець мюнхенської «Баварії» розкритикував рішення керівництва Бундесліги і німецьких клубів про продовження чемпіонату. Завтра, 14 березня, відбудеться матч «Баварії» з берлінським «Уніоном».

    «Це божевілля. Будь ласка, перестаньте клеїти дурня і зійдіть з небес на землю. Будемо чесні, є речі, які набагато важливіше будь-якого спорту», - написав Алькантара в своєму Twitter.

    Бундесліга – єдина з топ-5 ліг, яка не була припинена через коронавірус. Раніше повідомлялося про призупинення чемпіонатів Англії, Італії, Іспанії та Франції, а також перенесення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

    Спалах COVID-19 була зафіксований у Китаї в кінці минулого року. За останніми даними, від нього померло понад 4,9 тисячі осіб. При цьому з числа тих, що заразилися вилікувалося більше 70 тисяч. Зараз у світі вірусом заражено понад 134 тисячі осіб. 

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