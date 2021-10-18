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    «Баварія» розтрощила «Баєр» і лідирує в Бундеслізі

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    &laquo;Баварія&raquo; потужно розпочала сезон - «Баварія» розтрощила «Баєр» і лідирує в Бундеслізі

    «Баварія» потужно розпочала сезон

    Фото з відкритих джерел

    Суперник «Динамо» в Лізі чемпіонів повернувся на перший рядок турнірної таблиці

    Мюнхенська «Баварія» знову забила 5 м‘ячів в одному матчі. Після «Динамо», яке німецький клуб розбив у Лізі чемпіонів (5:0), постраждав «Баєр». По два голи записали на свій рахунок Роберт Левандовський і Серж Гнабрі, ще один м’яч забив Томас Мюллер – 5:1.

    Баварія повернулася на перший рядок турнірної таблиці.

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    У середу, 20 жовтня, «Динамо» зіграє в гостях з «Барселоною», а «Бенфіка» прийме «Баварію».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Баварія» розтрощила «Баєр» і лідирує в Бундеслізі