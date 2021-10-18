«Баварія» розтрощила «Баєр» і лідирує в Бундеслізі

Суперник «Динамо» в Лізі чемпіонів повернувся на перший рядок турнірної таблиці

Мюнхенська «Баварія» знову забила 5 м‘ячів в одному матчі. Після «Динамо», яке німецький клуб розбив у Лізі чемпіонів (5:0), постраждав «Баєр». По два голи записали на свій рахунок Роберт Левандовський і Серж Гнабрі, ще один м’яч забив Томас Мюллер – 5:1.

Баварія повернулася на перший рядок турнірної таблиці.

У середу, 20 жовтня, «Динамо» зіграє в гостях з «Барселоною», а «Бенфіка» прийме «Баварію».