«Мілан» відігрався з 0:2 і очолив турнірну таблицю Серії А

«Наполі» свій матч, проти «Торіно», проведе ввечері 17 жовтня

Італійський «Мілан» врятував непростий матч у 8-му турі чемпіонату Італії. На стадіоні «Сан-Сіро» він приймав «Верону» і після першого тайму поступався – 0:2. Вже на 7-й хвилині Джанлука Капрарі відкрив рахунок і вивів гостей вперед. А на 24-й хвилині Антонін Барак реалізував пенальті і подвоїв перевагу гостей.

У другому таймі «Мілану» вдалося переломити хід матчу. На 59-й хвилині Олів'є Жиру відіграв один м'яч. На 76-й Франк Кессьє відновив рівновагу в рахунку, реалізувавши пенальті. А вже за дві хвилини Корай Гюнтер відправив м'яч у свої ворота, а «Мілан» вийшов уперед.

Раніше українець Віктор Коваленко забив перший гол в Серії А, а його «Спеція» залишила зону вильоту.

Чемпіон Італії «Інтер» зазнав першої поразки в сезоні, поступившись «Лаціо» – 1:3.

«Наполі» гру 8 туру проти «Торіно» проведе ввечері 17 жовтня.