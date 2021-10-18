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    «Барселона» перед «Динамо» здолала «Валенсію»

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    Філіпе Коутіньо закріпив перевагу каталонців - «Барселона» перед «Динамо» здолала «Валенсію»
    Філіпе Коутіньо закріпив перевагу каталонців
    Фото з відкритих джерел

    Іспанська команда поступово повертає переможну гру

    Каталонська «Барселона», яка у найближчу середу, 20 жовтня, прийме київське «Динамо» в 3-му турі Ліги чемпіонів, у чемпіонаті Іспанії зустрічалася з «Валенсією». «Синьо-гранатові» першими пропустили, але ще до перерви зусиллями Фаті та Депая з пенальті вийшли вперед. Крапку в матчі поставив Коутіньо в кінці зустрічі.

    «Барселона» йде у групі лідерів і, схоже, криза, в яку вона потрапила після переходу в «Парі Сен-Жермен» Ліонеля Мессі, минає.

    Матчі лідерів за участю «Реала» й «Атлетіко» перенесені.

    Тим часом «Динамо» з перешкодами здолало «Львів» і відірвалося від «Шахтаря».

    Турнірна таблиця чемпіонату Іспанії

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона
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    «Барселона» перед «Динамо» здолала «Валенсію»