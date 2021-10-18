«Барселона» перед «Динамо» здолала «Валенсію»

Іспанська команда поступово повертає переможну гру

Каталонська «Барселона», яка у найближчу середу, 20 жовтня, прийме київське «Динамо» в 3-му турі Ліги чемпіонів, у чемпіонаті Іспанії зустрічалася з «Валенсією». «Синьо-гранатові» першими пропустили, але ще до перерви зусиллями Фаті та Депая з пенальті вийшли вперед. Крапку в матчі поставив Коутіньо в кінці зустрічі.

«Барселона» йде у групі лідерів і, схоже, криза, в яку вона потрапила після переходу в «Парі Сен-Жермен» Ліонеля Мессі, минає.

Матчі лідерів за участю «Реала» й «Атлетіко» перенесені.

Тим часом «Динамо» з перешкодами здолало «Львів» і відірвалося від «Шахтаря».

Турнірна таблиця чемпіонату Іспанії