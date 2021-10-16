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    Чемпіон Італії «Інтер» зазнав першої поразки в Серії А

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    &laquo;Лаціо&raquo; здобув вольову перемогу над &laquo;Інтером&raquo; - Чемпіон Італії «Інтер» зазнав першої поразки в Серії А

    «Лаціо» здобув вольову перемогу над «Інтером»

    Фото з відкритих джерел

    Суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів поступився «Лаціо»

    В центральному матчі 8-го туру чемпіонату Італії в Римі «Лаціо» приймав «Інтер», і завдав чемпіону першої поразки в сезоні – 3:1. При цьому римляни опинилися в ролі наздоганяючих, але в кінці зустрічі зуміли вирвати перемогу.

    На 12-й хвилині Іван Перішич з пенальті вивів міланців вперед. На 64-й хвилині Чіро Іммобіле відновив рівновагу в рахунку, також реалізувавши 11-метровий удар. У кінцівці Феліпе Андерсон вивів свою команду вперед. А вже в компенсований час Сергій Мілінковіч-Савіч поставив крапку в цій зустрічі.

    Раніше зустрічалися «Спеція» і «Салернітана». Українець Віктор Коваленко провів на полі весь матч, забив м’яч і віддав гольову передачу.

    Турнірна таблиця чемпіонату Італіїї

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    Чемпіон Італії «Інтер» зазнав першої поразки в Серії А