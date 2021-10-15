Колишня росіянка здобула для України медаль у фігурному катанні

На змаганнях Ice Star у Мінську Анастасія Шаботова здобула бронзову нагороду

Перші старти провели українські фігуристи в новому сезоні. У Мінську на етапі серії «Челленджер» Ice Star Анастасія Шаботова змогла виграти бронзову медаль у жіночому одиночному катанні. Примітно, що два роки тому на цих же змаганнях, але по юніоркам, вона перемогла.

15-річна Шаботова є москвичкою, а за Україну виступає з 2019 року. У Мінську вона поступилася білорусці Вікторії Сафоновій і росіянці Анастасії Гуляковій.

Минулого року Анастасія Шаботова в цей час виступала на змаганнях Budapest Trophy і зуміла виконати потрійний Аксель. Цей стрибок підкорився лише 12-ти жінкам в історії фігурного катання.

Budapest Trophy проводиться паралельно, і там у нас також є високий результат. В чоловічому одиночному катанні Україну представляв Іван Шмуратко, і після короткої програми вій посідав друге місце. На жаль, втримати його не зміг і пропустив вперед двох росіян і фінішував четвертим. А перемогу здобув італієць Маттео Ріццо.

Додамо, що Шаботова і Шмуратко напевно представлятимуть Україну на зимових Олімпійських іграх у Пекіні, які пройдуть у лютому 2022 року.