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    Колишня росіянка здобула для України медаль у фігурному катанні

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    15-річна Анастасія Шаботова поступово набирає вагу в дорослому спорті - Колишня росіянка здобула для України медаль у фігурному катанні
    15-річна Анастасія Шаботова поступово набирає вагу в дорослому спорті
    Фото: ФФКУ

    На змаганнях Ice Star у Мінську Анастасія Шаботова здобула бронзову нагороду

    Перші старти провели українські фігуристи в новому сезоні. У Мінську на етапі серії «Челленджер» Ice Star Анастасія Шаботова змогла виграти бронзову медаль у жіночому одиночному катанні. Примітно, що два роки тому на цих же змаганнях, але по юніоркам, вона перемогла.

    15-річна Шаботова є москвичкою, а за Україну виступає з 2019 року. У Мінську вона поступилася білорусці Вікторії Сафоновій і росіянці Анастасії Гуляковій.

    Минулого року Анастасія Шаботова в цей час виступала на змаганнях Budapest Trophy і зуміла виконати потрійний Аксель. Цей стрибок підкорився лише 12-ти жінкам в історії фігурного катання.

    Budapest Trophy проводиться паралельно, і там у нас також є високий результат. В чоловічому одиночному катанні Україну представляв Іван Шмуратко, і після короткої програми вій посідав друге місце. На жаль, втримати його не зміг і пропустив вперед двох росіян і фінішував четвертим. А перемогу здобув італієць Маттео Ріццо.

    Додамо, що Шаботова і Шмуратко напевно представлятимуть Україну на зимових Олімпійських іграх у Пекіні, які пройдуть у лютому 2022 року.

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    Теги: Олімпіада фігурне катання
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    Колишня росіянка здобула для України медаль у фігурному катанні