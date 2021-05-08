«Баварія» стала чемпіоном Німеччини не виходячи на поле

Мюнхенському клубу посприяла перемога «Боруссії» Дортмунд над «Лейпцигом»

«Баварія» вдев’яте поспіль виграла Бундеслігу. Причому стала переможцем не виходячи на поле. Їхній матч був останнім у турі, а посприяла їм дортмундська «Боруссія», яка на останніх хвилинах дотисла «Лейпциг», який ще мав теоретичні шанси наздогнати лідера – 3:2.

Сама ж «Баварія» відсвяткувала перемогу в чемпіонаті феєрверком голів в грі з іншою «Боруссією», з Менхенгладбаха. У ворота гостей влетіли одразу шість м’ячів, три з яких відправив у сітку воріт Роберт Левандовський.

«Баварія» стала чемпіоном Німеччини в дев'ятий раз поспіль. Всього на рахунку мюнхенського клубу 31 трофей національної першості (1932, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999,2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

Найближчим переслідувачем «Баварії» за кількістю трофеїв є «Нюрнберг», на рахунку якого дев'ять чемпіонських титулів. Дортмундська «Боруссія» вигравала Бундеслігу вісім разів.

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