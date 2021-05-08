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    Український футболіст обійшов Роналду і Мессі у рейтингу перемог за клуб

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    Олександр Зінченко є фартовим гравцем для команди - Український футболіст обійшов Роналду і Мессі у рейтингу перемог за клуб
    Олександр Зінченко є фартовим гравцем для команди
    Фото з відкритих джерел

    За присутності Зінченко на полі «Манчестер Сіті» виграв у 83% матчів

    Цікавий рейтинг склав відомий портал Transfermarkt. Він підрахував, з якими гравцями на полі клуби найчастіше перемагають. І хоча футболісти провели різну кількість ігор, коефіцієнт корисності вийшов досить цікавий. Виявилося, що молоді гравці мають суттєву перевагу над зірками, кар’єра яких йде до завершення. При складанні списку в облік бралися матчі за період з 2000 року.

    Очолив рейтинг захисник «Барселони» 22-річний Рональд Араухо – 26 ігор, 22 перемоги (відсоток перемог: 84,6%). Друге місце зайняв півзахисник «Манчестер Сіті» 19-річний Філ Фоден – 66 ігор, 55 перемог (83,3%). Замкнув першу трійку український хавбек «Манчестер Сіті» 22-річний Олександр Зінченко – 58 ігор, 48 перемог (82,8%).

    Капітан «Барселони» Ліонель Мессі виявився на 18-му рядку – 517 матчів, 383 перемоги (74,1%). Форвард Кріштіану Роналду займає 35-е місце – 582 матчу, 415 перемог (71,3%).

    Олександр Зінченко двічі поспіль потрапив до збірної тижня Ліги чемпіонів. Його «Манчестер Сіті» переміг «Парі Сен-Жермен» і вийшов до фіналу турніру. Там містяни зустрінуться з «Челсі».

    Після фінального свистка Зінченко не втримався і розплакався.

    Через пандемію коронавірусу фінал можуть перенести зі Стамбула на «Уемблі».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко Кріштіану Роналду Ліонель Мессі ФК Манчестер Сіті
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