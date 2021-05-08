Український футболіст обійшов Роналду і Мессі у рейтингу перемог за клуб

За присутності Зінченко на полі «Манчестер Сіті» виграв у 83% матчів

Цікавий рейтинг склав відомий портал Transfermarkt. Він підрахував, з якими гравцями на полі клуби найчастіше перемагають. І хоча футболісти провели різну кількість ігор, коефіцієнт корисності вийшов досить цікавий. Виявилося, що молоді гравці мають суттєву перевагу над зірками, кар’єра яких йде до завершення. При складанні списку в облік бралися матчі за період з 2000 року.

Очолив рейтинг захисник «Барселони» 22-річний Рональд Араухо – 26 ігор, 22 перемоги (відсоток перемог: 84,6%). Друге місце зайняв півзахисник «Манчестер Сіті» 19-річний Філ Фоден – 66 ігор, 55 перемог (83,3%). Замкнув першу трійку український хавбек «Манчестер Сіті» 22-річний Олександр Зінченко – 58 ігор, 48 перемог (82,8%).

Капітан «Барселони» Ліонель Мессі виявився на 18-му рядку – 517 матчів, 383 перемоги (74,1%). Форвард Кріштіану Роналду займає 35-е місце – 582 матчу, 415 перемог (71,3%).

Олександр Зінченко двічі поспіль потрапив до збірної тижня Ліги чемпіонів. Його «Манчестер Сіті» переміг «Парі Сен-Жермен» і вийшов до фіналу турніру. Там містяни зустрінуться з «Челсі».

Після фінального свистка Зінченко не втримався і розплакався.

Через пандемію коронавірусу фінал можуть перенести зі Стамбула на «Уемблі».