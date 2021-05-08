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    Стала відома нова зарплата Неймара в «Парі Сен-Жермен»

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    Неймару сподобався Париж - Стала відома нова зарплата Неймара в «Парі Сен-Жермен»
    Неймару сподобався Париж
    Фото з відкритих джерел

    Бразильский нападник уклав новий контракт з французьким клубом

    Серіал з переходом бразильського нападника «Парі Сен-Жермен» до «Барселони» завершено. Один з найкращих футболістів світу продовжив контракт з парижанами до літа 2025 року.

    «Дуже радий продовжити контракт. Мене все влаштовує в Парижі, я щасливий. Бути частиною цього клубу – велика гордість. Я виріс тут як футболіст. Задоволений новою угодою. Хочу виграти з парижанами багато трофеїв», – передає слова бразильського нападника прес-служба «ПСЖ».

    Тим часом стало відомо, скільки Неймар отримуватиме за новою угодою. Якщо вірити журналісту Фабріціо Романо, то 29-річний гравець зароблятиме близько €30 млн на рік. У контракті також прописаний солідний бонус за перемогу «ПСЖ» у Лізі чемпіонів.

    У нинішньому сезоні чемпіонату Франції форвард зіграв 15 поєдинків, забив сім м'ячів (три - з пенальті) і зробив чотири гольові передачі.

    Неймар, нагадаємо, грає в складі парижан з 2017 року. Французький клуб купив бразильця у «Барселони» за €222 млн.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Неймар
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