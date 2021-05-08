Стала відома нова зарплата Неймара в «Парі Сен-Жермен»

Бразильский нападник уклав новий контракт з французьким клубом

Серіал з переходом бразильського нападника «Парі Сен-Жермен» до «Барселони» завершено. Один з найкращих футболістів світу продовжив контракт з парижанами до літа 2025 року.

«Дуже радий продовжити контракт. Мене все влаштовує в Парижі, я щасливий. Бути частиною цього клубу – велика гордість. Я виріс тут як футболіст. Задоволений новою угодою. Хочу виграти з парижанами багато трофеїв», – передає слова бразильського нападника прес-служба «ПСЖ».

Тим часом стало відомо, скільки Неймар отримуватиме за новою угодою. Якщо вірити журналісту Фабріціо Романо, то 29-річний гравець зароблятиме близько €30 млн на рік. У контракті також прописаний солідний бонус за перемогу «ПСЖ» у Лізі чемпіонів.

У нинішньому сезоні чемпіонату Франції форвард зіграв 15 поєдинків, забив сім м'ячів (три - з пенальті) і зробив чотири гольові передачі.

Неймар, нагадаємо, грає в складі парижан з 2017 року. Французький клуб купив бразильця у «Барселони» за €222 млн.