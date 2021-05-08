«Манчестер Сіті» з Зінченко в матчі з «Челсі» втратив шанс стати чемпіоном Англії

Манкуніанці не змогли стати чемпіонами в грі з «Челсі»

Репетиція фіналу Ліги чемпіонів вийшла яскравою, а перемогу на останніх секундах вирвали гості

29 травня «Манчестер Сіті» і «Челсі» зіграють у фіналі Ліги чемпіонів, а сьогодні, 8 травня, вони з’ясовували стосунки в чемпіонаті Англії. Містяни мали нагоду стати чемпіонами за три тури до фінішу, проте змарнували кілька слушних нагод, потім дозволили «синім» відігратися і забити переможний гол – 1:2. Теоретично їх можуть наздогнати в турнірній таблиці земляки з «Манчестер Юнайтед» – відстань між лідерами складає 13 очок, а переслідувачі можуть набрати 15-ть.

«Манчестер Сіті» з десяток років не програвав «Челсі» на власному полі. Не мав поступатися й цього разу. До перерви рахунок міг бути переконливим на їхню користь. Мали забивати Менді, потім Стерлінг. А коли Рахім відкрив рахунок, то його партнер по команді Серхіо Агуеро ще й не реалізував пенальті.

Коли марнуєш такі моменти – чекай біди. І вона прийшла. По перерві «Челсі» заграв потужніше і Зієш рахунок зрівняв. А в компенсований час перемогу гостям приніс Маркос Алонсо.

Додамо, що Олександр Зінченко вийшов на заміну в другому таймі.

«Челсі» з 64 очками піднявся на третю сходинку турнірної таблиці. У «Манчестер Сіті» – 80, «Манчестер Юнайтед» – 67 (2 гри в запасі), «Лестера» – 63.