«Баварія» викупить тренера за рекордну суму

Мюнхенський клуб заплатить «Лейпцигу» за Нагельсманна €20 млн

Найсильніша команда світу минулого сезону «Баварія» остаточно визначилася з кандидатурою на посаду головного тренера. Відомий німецький журналіст Мануель Бонке розповів , що «Баварія» заплатить «Лейпцигу» €20 млн за розірвання контракту з 33-річним фахівцем Юліаном Нагельсманном. Варто відзначити, що це стане трансферним рекордом серед тренерів. Раніше «Челсі» заплатив «Порту» за перехід Андре-Віллаш Боаша €15 млн. Також повідомляється, що Нагельсманн отримуватиме в «Баварії» €8 млн за сезон.

Нинішній головний тренер «Баварії» Ханс-Дітер Флік оголосив про те, що залишить мюнхенський клуб після закінчення сезону. Його новим місцем роботи стане збірна Німеччини, де він після чемпіонату Європи замінить Йоахіма Льова.

Нагельсманн очолює «Лейпциг» з липня 2019 року. У сезоні-2019/20 він довів «Лейпциг» до півфіналу Ліги чемпіонів, який за сумою двох зустрічей поступився «ПСЖ».

Брендан Роджерс і Нагельсманн є кандидатами на пост головного тренера «Тоттенгема», де місце на тренерській лаві стало вакантним після звільнення Жозе Моурінью.