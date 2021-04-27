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    «Баварія» викупить тренера за рекордну суму

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    Юліан Нагельсманн очолить&nbsp;&laquo;Баварію&raquo; - «Баварія» викупить тренера за рекордну суму
    Юліан Нагельсманн очолить «Баварію»
    Фото з відкритих джерел

    Мюнхенський клуб заплатить «Лейпцигу» за Нагельсманна €20 млн

    Найсильніша команда світу минулого сезону «Баварія» остаточно визначилася з кандидатурою на посаду головного тренера. Відомий німецький журналіст Мануель Бонке розповів , що «Баварія» заплатить «Лейпцигу» €20 млн за розірвання контракту з 33-річним фахівцем Юліаном Нагельсманном. Варто відзначити, що це стане трансферним рекордом серед тренерів. Раніше «Челсі» заплатив «Порту» за перехід Андре-Віллаш Боаша €15 млн. Також повідомляється, що Нагельсманн отримуватиме в «Баварії» €8 млн за сезон.

    Нинішній головний тренер «Баварії» Ханс-Дітер Флік оголосив про те, що залишить мюнхенський клуб після закінчення сезону. Його новим місцем роботи стане збірна Німеччини, де він після чемпіонату Європи замінить Йоахіма Льова.

    Нагельсманн очолює «Лейпциг» з липня 2019 року. У сезоні-2019/20 він довів «Лейпциг» до півфіналу Ліги чемпіонів, який за сумою двох зустрічей поступився «ПСЖ».

    Брендан Роджерс і Нагельсманн є кандидатами на пост головного тренера «Тоттенгема», де місце на тренерській лаві стало вакантним після звільнення Жозе Моурінью.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія Ганс-Дітер Флік
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