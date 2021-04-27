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    Гвардіола обійшов Лобановського за кількістю трофеїв, але поступається Луческу

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    Хосеп Гвардіола виграв тридцятий трофей у кар'єрі - Гвардіола обійшов Лобановського за кількістю трофеїв, але поступається Луческу
    Хосеп Гвардіола виграв тридцятий трофей у кар'єрі
    Фото з відкритих джерел

    Тренер «Манчестер Сіті» здобув 30 перемог в турнірах, у яких брали участь його команди

    Перемога над «Тоттенгемом» у фіналі Кубку англійської ліги (1:0) стала для тренера «Манчестер Сіті» тридцятою в кар’єрі. Хосеп Гвардіола обійшов легендарного тренера київського «Динамо» і збірних СРСР і України Валерія Лобановського за кількістю виграних титулів (29 за 42 роки кар'єри). Тепер тільки два тренера випереджають Гвардіолу за кількістю трофеїв – Мірча Луческу, який очолює зараз київське «Динамо» (34 титули за 40 років роботи), і екс-тренер «Манчестер Юнайтед» сер Алекс Фергюсон (49 титулів за 39 років).

    Нагадаємо, 25 квітня «Динамо» вшістнадцяте стало чемпіоном України з футболу.

    Свій перший трофей Гвардіола виграв в «Барселоні» в сезоні-2008/2009 – ним став Кубок Короля. Всього з каталонцями Пеп завоював 14 трофеїв, включаючи дві Ліги чемпіонів. Сім трофеїв 50-річний іспанець здобув у мюнхенській «Баварії». Тепер з «Манчестер Сіті» Гвардіола завоював дев'ять трофеїв – два чемпіонства АПЛ, чотири перемоги в Кубку англійської ліги, один трофей Кубка Англії і два Суперкубка Англії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Мірча Луческу Хосеп Ґвардіола Валерій Лобановський
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