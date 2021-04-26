«Динамо» склало компанію «Барселоні» й «Баварії» в Лізі чемпіонів

Визначилися перші учасники групового етапу турніру наступного скликання

Київське «Динамо» стало чемпіоном України і гарантувало собі участь в груповому раунді Ліги чемпіонів наступного сезону. Тим часом стали відомі назви інших команд, які достроково забезпечили собі місце в основній сітці турніру. Разом з киянами, такого права досягли «Барселона», «Атлетіко», «Реал», «Баварія» і «Манчестер Сіті».

Примітно, що «Динамо» стало першою командою не з топ-5 чемпіонатів, яка заздадегідь пройшла в груповий турнір.

Наступного сезону Україну в єврокубках представлять п’ять команд. До Ліги чемпіонів напряму йде «Динамо», другий призер, «Шахтар» або «Зоря», почне шлях з третього кваліфікаційного раунду. В Лізі Європи з третьої кваліфікації візьме старт володар Кубку чи третій призер (тут також «Зоря» має найкращі шанси). В новому турнірі, Лізі конференцій, з третьої й другої кваліфікації розпочнуть дві команди згідно місць, які вони посядуть у чемпіонаті країни. Ймовірно, це будуть «Ворскла», «Колос» або «Десна.