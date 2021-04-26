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    Англійська Прем’єр-ліга не знайшла місця для Шевченка в Залі слави

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    Тьєррі Анрі та Алан Ширер - Англійська Прем’єр-ліга не знайшла місця для Шевченка в Залі слави
    Тьєррі Анрі та Алан Ширер
    Фото АПЛ

    Музей доповнять 23 нових зірок футболу, які завершили кар’єру

    Англійська Прем'єр-ліга оголосила імена претендентів на потрапляння в Зал слави ліги. Як повідомляється на її офіційному сайті, до списку увійшли 23 футболісти. За підсумками голосування уболівальників і спеціального журі англійської Прем'єр-ліги будуть обрані шість кандидатів, які і потраплять до Зали слави АПЛ.

    До числа обраних не потрапив колишній нападник «Челсі» Андрій Шевченко.

    Список претендентів: Ерік Кантона («Манчестер Юнайтед»), Тоні Адамс («Арсенал»), Метт Ле Тісьє «Саутгемптон»), Іан Райт («Арсенал», «Вест Гем Юнайтед»), Петер Шмайхель («Манчестер Юнайтед»), Рой Кін («Манчестер Юнайтед»), Лес Фердінанд («Куїнз Парк Рейнджерс»), Сол Кемпбелл («Тоттенгем», «Арсенал»), Енді Коул («Манчестер Юнайтед»), Роббі Фаулер («Ліверпуль»), Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»), Девід Бекхем («Манчестер Юнайтед»), Френк Лемпард («Челсі»), Ріо Фердінанд («Лідс Юнайтед», «Манчестер Юнайтед»), Денніс Бергкамп («Арсенал»), Патрік Вієйра («Арсенал»), Майкл Оуен («Ліверпуль», «Ньюкасл Юнайтед», «Манчестер Юнайтед»), Стівен Джеррард («Ліверпуль»), Джон Террі («Челсі»), Ешлі Коул («Арсенал», «Челсі»), Дідьє Дрогба («Челсі»), Робін ван Персі («Арсенал», «Манчестер Юнайтед») і Неманя Відіч («Манчестер Юнайтед»).

    Потрапити до Зали слави АПЛ зможуть тільки гравці, які закінчили кар'єру на 1 серпня 2020 року.

    Першими до Зали слави АПЛ були включені колишні нападники Алан Ширер і Тьєррі Анрі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Прем’єр-ліга
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