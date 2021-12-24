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    Клуб Зінченка готує розпродаж заради трансферу Голанда

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    Ерлінг Голанд є одним з найдорожчих футболістів світу - Клуб Зінченка готує розпродаж заради трансферу Голанда
    Ерлінг Голанд є одним з найдорожчих футболістів світу
    фото з відкритих джерел

    В зимове трансферне вікно «Манчестер сіті» збиратиме кошти на норвезького нападника

    Лідер чемпіонату Англії «Манчестер Сіті» продовжує шукати варіанти підсилення атаки. Після розлучення з Серхіо Агуеро, який завершив кар’єру в «Барселоні» за станом здоров’я, містяни грають без центрфорварда. Трансферною ціллю команди Хосепа Гвардіоли став нападник дортмундської «Боруссії» і збірної Норвегії Ерлінг Голанд.

    Як повідомляє Manchester Evening News, футболіст є одним з найдорожчих у світі, тож на нього ще треба зібрати гроші, щоб не порушувати правило фінансового «фейр-плей». За інформацією видання, найближчим часом «Манчестер Сіті» продасть іспанського нападаючого Феррана Торреса до «Барселони», виручивши за нього близько €55 млн. Також англійський клуб планує розлучитися із захисниками Педро Порро (зараз в оренді у «Спортінгу»), Ко Ітакурою («Шальке») та Морганом Роджерсом («Борнмут»).

    21-річний Голанд у нинішньому сезоні став автором 13 голів та п'яти гольових передач у 11 матчах німецької Бундесліги. Контракт норвезького форварда з «Боруссією» спливає у 2024 році. Transfermarkt оцінює гравця у €150 млн.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Сіті ФК Боруссія (Дортмунд) Ерлінґ Голлан
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    Клуб Зінченка готує розпродаж заради трансферу Голанда