Футболіст помер після зіткнення з воротарем своєї команди

Гравець алжирського футбольного клубу «Саїда» Соф'ян Лукар помер дорогою до лікарні після серцевого нападу, що трапився під час матчу. Про це повідомляє Reuters.

Під час матчу другого дивізіону чемпіонату Алжиру, в якому зустрічалися «Саїда» та «Оран», 28-річний футболіст зіткнувся з воротарем своєї команди, але зміг продовжити зустріч після надання медичної допомоги. За кілька хвилин Лукар упав на газон, у гравця стався серцевий напад.

FIFPRO sends its deepest condolences to the family, friends and teammates of 28-year-old Algerian footballer Sofiane Loukar, who tragically passed away today after suffering an injury playing for MC Saida. pic.twitter.com/HKTyKO9gsN