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    Футболіст помер після зіткнення з воротарем своєї команди

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    Футболіст помер після зіткнення з воротарем своєї команди
    фото з відкритих джерел

    В алжирського гравця стався серцевий напад під час матчу

    Гравець алжирського футбольного клубу «Саїда» Соф'ян Лукар помер дорогою до лікарні після серцевого нападу, що трапився під час матчу. Про це повідомляє Reuters.

    Під час матчу другого дивізіону чемпіонату Алжиру, в якому зустрічалися «Саїда» та «Оран», 28-річний футболіст зіткнувся з воротарем своєї команди, але зміг продовжити зустріч після надання медичної допомоги. За кілька хвилин Лукар упав на газон, у гравця стався серцевий напад.

    У жовтні нападника «Барселони» Серхіо Агуеро було замінено під час зустрічі з «Алавесом» через проблеми із серцем. Після матчу повідомлялося, що Агуеро почувається добре. Пізніше з'явилася інформація, що форвард вибув із ладу щонайменше на три місяці. У грудні стало відомо, що 33-річний аргентинець завершив ігрову кар'єру.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона Серхіо Аґуеро
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    Футболіст помер після зіткнення з воротарем своєї команди