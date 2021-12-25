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    Президент «Дженоа» обережно висловився про можливості Шевченка

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    Андрій Шевченко кинув собі виклик і поки що перебуває під зливою критики - Президент «Дженоа» обережно висловився про можливості Шевченка
    Андрій Шевченко кинув собі виклик і поки що перебуває під зливою критики
    фото з відкритих джерел

    В клубі з повагою ставляться до українця, але керівництву потрібні результати

    Андрій Шевченко здобув два очка в семи матчах на чолі «Дженоа» в чемпіонаті Італії. Президент клубу Альберто Дзангрілло поділився думкою про головного тренера клубу.

    «Шевченко – спортсмен та володар «Золотого м'яча», але цього може бути недостатньо. Однак він суворий і серйозний, і зробив важливий вибір, залишивши місто, як Лондон. Ми маємо його підтримати. Суспільство любить Андрія, і я люблю Андрія», – наводить слова Дзангрілло Calciomercato.

    Шевченко очолив «Дженоа» у листопаді 2021 року. Контрактна угода українського тренера з клубом розрахована до 2024 року. Під керівництвом Шевченка «Дженоа» провів сім матчів у чемпіонаті Італії, в яких зазнав п'яти поразок та двічі зіграв унічию. Також під його керівництвом команда провела один матч у Кубку країни, здобувши у ньому перемогу.

    Раніше «Дженоа» Шевченка врятував очко в матчі з «Аталантою».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко
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    Президент «Дженоа» обережно висловився про можливості Шевченка