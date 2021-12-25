Президент «Дженоа» обережно висловився про можливості Шевченка

Андрій Шевченко кинув собі виклик і поки що перебуває під зливою критики

В клубі з повагою ставляться до українця, але керівництву потрібні результати

Андрій Шевченко здобув два очка в семи матчах на чолі «Дженоа» в чемпіонаті Італії. Президент клубу Альберто Дзангрілло поділився думкою про головного тренера клубу.

«Шевченко – спортсмен та володар «Золотого м'яча», але цього може бути недостатньо. Однак він суворий і серйозний, і зробив важливий вибір, залишивши місто, як Лондон. Ми маємо його підтримати. Суспільство любить Андрія, і я люблю Андрія», – наводить слова Дзангрілло Calciomercato.

Шевченко очолив «Дженоа» у листопаді 2021 року. Контрактна угода українського тренера з клубом розрахована до 2024 року. Під керівництвом Шевченка «Дженоа» провів сім матчів у чемпіонаті Італії, в яких зазнав п'яти поразок та двічі зіграв унічию. Також під його керівництвом команда провела один матч у Кубку країни, здобувши у ньому перемогу.

Раніше «Дженоа» Шевченка врятував очко в матчі з «Аталантою».