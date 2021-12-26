Ф’юрі показав, у чому він випереджає Усика (фото)

Британський боксер виховує шістьох дітей

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі виклав у соцмережах родинну світлину, якою привітав шанувальників з Різдвом Христовим. На фото спортсмен позує з дружиною і дітьми.

Їх у Тайсона з дружиною Періс вже шестеро – дочки Венесуела Лінда, валенсія Ембер, Аніта та сини Принс Джон Джеймс, Принс Тайсон Люк і Принс Адоніс Амазая.

Тайсон Ф’юрі, нагадаємо, захистив титул в поєдинку з Деонтеєм Вайлдером. Він хоче бою з чемпіоном за іншими боксерськими версіями Олександром Усиком, проте в українця є зобов’язання на реванш з Ентоні Джошуа.

Об’єднавчий бій між чемпіонами можливий вже наступного року.

В Усика, нагадаємо, одна дочка Єлизавета і два сини – Кирило та Михайло.