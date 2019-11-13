Бельгія з чемпіонками НБА зіграє проти України



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Наша жіноча збірна стартує виїзним поєдинком у кваліфікації чемпіонату Європи

Жіноча національна збірна України зіграє 14 листопада на виїзді проти Бельгії стартовий поєдинок кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року.

Напередодні тренерський штаб збірної Бельгії оприлюднив перелік 12 гравців команди на матч проти України. Є в ньому і головна ударна сила суперника – чемпіонки жіночої НБА Кім Местдаг та Емма Меессеман. Минулого місяця вони вибороли чемпіонство у складі Вашингтон Містикс.

Склад збірної Бельгії

Захисники

Кім Местдаг, Марйоріє Карпро, Джуліє Аллеманд

Форварди

Джана Раман, Хелен Новеларс, Ханне Местдаг, Емма Меессеман, Лоре Резімонт, Антоніа Деларе

Центрові

Анн Вотерс, К’яра Лінскенс, Серена-Лінн Гелдоф

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Нагадаємо, в наступному матчі кваліфікації чемпіонату Європи збірна України грає 17 листопада в Харкові проти Португалії.