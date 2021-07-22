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    Без Путіна. Стало відомо, хто з світових лідерів відкриє Олімпіаду

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    Олімпіаду відкриє імператор Японії - Без Путіна. Стало відомо, хто з світових лідерів відкриє Олімпіаду
    Олімпіаду відкриє імператор Японії
    Фото з відкритих джерел

    Офіційно про початок Ігор оголосить імператор Японії Нарухіто

    23 липня Олімпійські ігри відкриє 126-й імператор Японії Нарухіто. Як повідомляє пресслужба МОК, у нього також заплановані зустрічі зі світовими лідерами. Зокрема з президентом Франції Емануелем Макроном, країна якого прийме Ігри 2024 року.

    61-річний імператор офіційно зійшов на трон 1 травня 2019 року і є почесним покровителем Олімпійських та Паралімпійських ігор. Згідно Олімпійської хартії, саме глава країни-господині оголошує Ігри відкритими.

    Батько імператора Нарухіто – Акіхіто – відкривав зимові Олімпійські ігри у Нагано 1988 року, а дід – Хірохіто – оголошував про початок літніх Ігор-1964 в Токіо і зимових змагань 1972 року, що проходили в Саппоро.

    Загалом число офіційних осіб на відкритті Олімпіади буде близько тисячі.

    На відкритті не буде президента Росії Володимира Путіна. Його не запросили на відкриття Ігор у Ріо п’ять років тому, а згодом Спортивний арбітражний суд у Лозанні через доведення державної підтримки вживання допінгу в Росії взагалі заборонив російським чиновникам відвідувати олімпіади та чемпіонати світу.

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    Теги: Олімпіада
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    Без Путіна. Стало відомо, хто з світових лідерів відкриє Олімпіаду