Клички в ювілей поплавали в басейні та стрибнули з літака (відео)
Брати активно відзначили день народження Віталія
Мер Києва Віталій Кличко відзначив 50-річний ювілей у компанії молодшого брата Володимира.
«Цей чувак, який позаду мене, – йому 50 років. Зараз він пропливе 50 кіл басейном», – сказав перед запливом Володимир.
Потім Віталій стрибнув ще й із парашутом.
«50 – це тільки початок», – підсумував Віталій.
Парашут у Віталія був виготовлений в національних українських кольорах.
«Ніколи не опускати рук. Нічого не боятися і не звертати уваги на тих, хто не вірить в тебе. Бути сильним і ставити перед собою високу планку. Я завжди так робив».
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