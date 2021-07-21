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    Клички в ювілей поплавали в басейні та стрибнули з літака (відео)

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    Віталій Кличко стрибнув із парашутом - Клички в ювілей поплавали в басейні та стрибнули з літака (відео)
    Віталій Кличко стрибнув із парашутом
    Фото: з відкритих мереж

    Брати активно відзначили день народження Віталія

    Мер Києва Віталій Кличко відзначив 50-річний ювілей у компанії молодшого брата Володимира.

    «Цей чувак, який позаду мене, – йому 50 років. Зараз він пропливе 50 кіл басейном», – сказав перед запливом Володимир.

    Потім Віталій стрибнув ще й із парашутом.

    «50 – це тільки початок», – підсумував Віталій.

    Парашут у Віталія був виготовлений в національних українських кольорах.

    «Ніколи не опускати рук. Нічого не боятися і не звертати уваги на тих, хто не вірить в тебе. Бути сильним і ставити перед собою високу планку. Я завжди так робив».

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    Теги: Олімпіада Володимир Кличко Виталий Кличко
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    Клички в ювілей поплавали в басейні та стрибнули з літака (відео)