Клички в ювілей поплавали в басейні та стрибнули з літака (відео)

Брати активно відзначили день народження Віталія

Мер Києва Віталій Кличко відзначив 50-річний ювілей у компанії молодшого брата Володимира.

«Цей чувак, який позаду мене, – йому 50 років. Зараз він пропливе 50 кіл басейном», – сказав перед запливом Володимир.

Потім Віталій стрибнув ще й із парашутом.

«50 – це тільки початок», – підсумував Віталій.

Парашут у Віталія був виготовлений в національних українських кольорах.

«Ніколи не опускати рук. Нічого не боятися і не звертати уваги на тих, хто не вірить в тебе. Бути сильним і ставити перед собою високу планку. Я завжди так робив».