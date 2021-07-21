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    Стало відомо, хто понесе прапор України на відкритті Олімпіади

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    Богдан нікішин і Олена Костевич понесуть прапор у Токіо - Стало відомо, хто понесе прапор України на відкритті Олімпіади
    Богдан нікішин і Олена Костевич понесуть прапор у Токіо
    Фото: НОК

    Символ держави на Іграх понесуть Олена Костевич і Богдан Нікішин

    23 липня в олімпійському Токіо відбудеться урочиста церемонія відкриття Ігор ХХХІІ Олімпіади, на якій прапор України нестимуть найдосвідченіші спортсмени нашої команди – Олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

    Вперше в історії проведення Ігор країни-учасниці мають одразу два прапороносця – жінку та чоловіка. Це пов'язано з активною позицією Міжнародного Олімпійського Комітету щодо відстоювання принципів гендерної рівності.

    Олімпійські ігри в Токіо стануть першими Іграми з рівною гендерною ознакою, адже майже 49% учасників змагань – жінки.

    Нагадаємо, що відповідно до нових протоколів, розроблених Оргкомітетом Ігор у Токіо, спортсмени мають можливість прибути в Олімпійське селище не раніше ніж за 5 днів до початку своїх змагань й від'їхати протягом 2 діб після завершення виступів. Тож, в день відкриття Ігор в Токіо перебуватимуть наші представники академічного веслування, велоспорту, бадмінтону, боксу, гімнастики спортивної, кінного спорту, легкої атлетики, настільного тенісу, стрільби кульової, стрільби з лука, стрільби стендової, стрибків у воду, тенісу, триатлону, фехтування.

    Нагадаємо, Ігри в Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня.

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    Теги: Олімпіада
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    Стало відомо, хто понесе прапор України на відкритті Олімпіади