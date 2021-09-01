Без Степаненка і Зубкова. Збірна України визначилася з заявкою на матч з Казахстаном
Національну команду вперше у відборі чемпіонату світу виведе на поле тренер Олександр Петраков
Сьогодні, 1 вересня, в Нур-Султані відбудеться матч відбору ЧС-2022 в групі D, в якому команда Казахстану прийматиме збірну України. Для наставника Олександра Петракова це буде дебютна гра на цій посаді.
Він уже визначився з футболістами, які увійдуть в заявку на гру. У ній не знайшлося місця півзахисникам Тарасу Степаненку з «шахтаря» і Олександру Зубкову з «Ференцвароша».
Заявка збірної України на матч з Казахстаном
Воротарі: Андрій П'ятов («Шахтар» Донецьк), Дмитро Різник («Ворскла», Полтава), Денис Бойко («Динамо» Київ).
Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі - «Шахтар» Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі - «Динамо» Київ), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія» Чехія).
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (всі - «Динамо» Київ), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Євген Макаренко («Фехервар» Угорщина).
Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк).
Початок зустрічі – о 17.00 за київським часом.
Читайте також: