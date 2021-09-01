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    Без Степаненка і Зубкова. Збірна України визначилася з заявкою на матч з Казахстаном

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    Без Степаненка і Зубкова. Збірна України визначилася з заявкою на матч з Казахстаном
    Фото: УАФ

    Національну команду вперше у відборі чемпіонату світу виведе на поле тренер Олександр Петраков

    Сьогодні, 1 вересня, в Нур-Султані відбудеться матч відбору ЧС-2022 в групі D, в якому команда Казахстану прийматиме збірну України. Для наставника Олександра Петракова це буде дебютна гра на цій посаді.

    Він уже визначився з футболістами, які увійдуть в заявку на гру. У ній не знайшлося місця півзахисникам Тарасу Степаненку з «шахтаря» і Олександру Зубкову з «Ференцвароша».

    Заявка збірної України на матч з Казахстаном

    Воротарі: Андрій П'ятов («Шахтар» Донецьк), Дмитро Різник («Ворскла», Полтава), Денис Бойко («Динамо» Київ).

    Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі - «Шахтар» Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі - «Динамо» Київ), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія» Чехія).

    Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (всі - «Динамо» Київ), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Євген Макаренко («Фехервар» Угорщина).

    Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк).

    Початок зустрічі – о 17.00 за київським часом.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Без Степаненка і Зубкова. Збірна України визначилася з заявкою на матч з Казахстаном