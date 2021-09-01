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    «Арсенал» і «Манчестер Юнайтед» очолили рейтинг витрат на футболістів

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    Рамелу Лукаку став найдорожчим придбанням англійських клубів - «Арсенал» і «Манчестер Юнайтед» очолили рейтинг витрат на футболістів
    Рамелу Лукаку став найдорожчим придбанням англійських клубів
    Фото з відкритих джерел

    Англійські клуби залишили на трансферному ринку більше €300 млн на двох

    Три англійські клуби, «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» і «Челсі» стали лідерами по витратам на футболістів у літнє трансферне вікно. Ці представники Прем’єр-ліги виклали за гравців більше €400 млн.

    Склад «канонірів» в це міжсезоння поповнили відразу сім футболістів – це Бен Уайт з «Брайтона» за €58,5 млн, Мартін Едегор з мадридського «Реала» (€35 млн), Аарон Рамсдейл з «Шеффілд Юнайтед» (€28 млн ), Такехіро Таміясу з «Болоньї» (€18,6 млн), Альберт-Мбойя Самби Локонга з «Андерлехта» (€17,5 млн), Нуно Тавареш з «Бенфіки» (€8 млн) і Фоларін Болагун, який перейшов на правах вільного агента. Відзначимо, що середній вік новачків склав 22,4 року. Загальна сума витрат – €165,6 млн, а продав клуб лише на €30,9 млн.

    «Манчестер Юнайтед» витратив на Джейдона Санчо, Рафаеля Варана, Кріштіану Роналду і Тома Хітона в цілому €140 млн.

    Витрати «Челсі» склали €120 млн, з яких €115 млн на Ромелу Лукаку з «Інтера», а ще €5 млн за оренду Сауля Ньігеса з мадридського «Атлетіко».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Арсенал» і «Манчестер Юнайтед» очолили рейтинг витрат на футболістів