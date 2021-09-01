«Динамо» відпустило провідного легіонера у Францію

Жерсон Родрігес гратиме за дебютанта Ліги 1 «Труа»

Гравець київського «Динамо» Жерсон Родрігес наступний сезон проведе у французькому чемпіонаті. Як повідомляє офіційний сайт столичного клубу, нападник збірної Люксембургу гратиме за дебютанта Ліги 1 «Труа» на правах оренди.

Контракт з французьким клубом раніше уклав нападник «Руху» Микола Кухаревич, проте його кілька днів тому віддали в оренду бельгійському «Левену».

Оренда стане для Родрігеса другою в «динамівській» кар'єрі. У київську команду він перебрався влітку 2019 року, але через систематичні проблеми з дисципліною Родрігеса віддали в чемпіонат Туреччини, де нападник виступав за «Анкарагюджю». Коли він повернувся, то став провідним гравцем команди.

У нинішньому сезоні гравець збірної Люксембургу взяв участь у трьох матчах «Динамо» в українській Прем'єр-лізі.

«Труа» після трьох турів набрав одне очко і йде останнім в турнірній таблиці чемпіонату Франції.