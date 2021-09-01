Мессі, Роналду, Лукаку, Грізманн. Найгучніші літні футбольні переходи

Найкращий воротар Євро-2020 Джанлуїджі Доннарума гратиме разом з Неймаром і Мессі

Головні зірки останніх років змінили команди

Літо 2021 року увійде до футбольної історії. Майже всі головні зірки змінили команди. Винятком став лише Кіліан Мбаппе, перехід якого з «Парі Сен-Жермен» до «Реала» відклали на рік.

Французький клуб став автором найгучнішої сенсації. З приходом Мессі «ПСЖ» нарешті зможе замахнутися на перемогу в Лізі чемпіонів. Змінив клуб і Кріштіану Роналду.

Ця пара футболістів, які між собою розігрували «Золотий м’яч» найкращому гравцю світу між собою, очолюють рейтинг найбільш гучних переходів.

Найбільш дорогими переходами стали трансфери Джека Гріліша з «Астон Вілли» в «Манчестер Сіті» (€117,5 млн) і Ромелу Лукаку з «Інтера» в «Челсі» (€115 млн).

Джек Гріліш став найдорожчим гравцем Прем'єр-ліги

Рейтинг гучних переходів міжсезоння

Джейдон Санчо – з дортмундської «Боруссії» в «Манчестер Юнайтед» (€ 85 млн);

Серхіо Рамос – з мадридського «Реала» в «ПСЖ» (вільний агент);

Рафаель Варан – з мадридського «Реала» в «Манчестер Юнайтед» (€ 40 млн);

Антуан Грізманн – з «Барселони» в «Атлетіко» (оренда з правом викупу за € 40 млн;

Антуан Грізманн повернувся в «Атлетіко»

Ашраф Хакимі – з «Інтера» в «ПСЖ» (€ 60 млн);

Давид Алаба – з «Баварії» в мадридський «Реал» (вільний агент);

Серхіо Агуеро – з «Манчестер Сіті» в «Барселону» (вільний агент);

Мемфіс Депай – з «Ліона» в «Барселону» (вільний агент);

Едуарду Камавінга – з «Ренна» в мадридський «Реал» (€ 31 млн);

Деотшанкюль Юпамекано – з «РБ Лейпциг» до «Баварії» (€ 42,5 млн);

Мануель Локателлі – з «Сассуоло» в «Ювентус» (оренда);

Теммі Абрахам – з «Челсі» в «Рому» (€ 40 млн);

Жоржина Вейналдум – з «Ліверпуля» в «ПСЖ» (вільний агент);

Джанлуїджі Доннарумма – з «Мілана» в «ПСЖ» (вільний агент);

Бен Уайт – з «Брайтона» в «Арсенал» (€ 58,5 млн);

Родріго Де Пауль – з «Удінезе» в мадридський «Атлетіко» (€ 35 млн);

Сауль Ньїгес – з «Атлетіко» в «Челсі» (оренда).

Раніше «Арсенал» і «Манчестер Юнайтед» очолили рейтинг витрат на футболістів.