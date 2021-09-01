З’явилися перші фото Роналду у формі «Манчестер Юнайтед»

Манкуніанці представили зіркового новачка з «Ювентуса»

Англійський «Манчестер Юнайтед» в останній день трансферного вікна нарешті підтвердив перехід португальського нападаючого Кріштіану Роналду. Англійський клуб повідомив, що Роналду підписав контракт на два роки з можливістю продовження ще на один сезон.

На сайті «МЮ» з'явилися перші фотографії 36-річного форварда в формі команди.

Очікується, що Роналду знову гратиме в команді під 7-м номером. Його перший вихід на поле у форсі «МЮ» запланований на 11 вересня.

Португалець виступав за англійський клуб з 2003 по 2009 рік. У складі «Манчестер Юнайтед» Роналду став чемпіоном Англії, володарем Кубка футбольної ліги, Кубка і Суперкубка країни і переможцем Ліги чемпіонів. Португальський футболіст також п'ять разів ставав володарем «Золотого м'яча».

Раніше стало відомо, що «Арсенал» і «Манчестер Юнайтед» очолили рейтинг витрат на футболістів.