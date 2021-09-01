  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    З’явилися перші фото Роналду у формі «Манчестер Юнайтед»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кріштіану Роналду повернувся до Англії - З’явилися перші фото Роналду у формі «Манчестер Юнайтед»
    Кріштіану Роналду повернувся до Англії
    Фото: ФК Манчестер Юнайтед

    Манкуніанці представили зіркового новачка з «Ювентуса»

    Англійський «Манчестер Юнайтед» в останній день трансферного вікна нарешті підтвердив перехід португальського нападаючого Кріштіану Роналду. Англійський клуб повідомив, що Роналду підписав контракт на два роки з можливістю продовження ще на один сезон.

    На сайті «МЮ» з'явилися перші фотографії 36-річного форварда в формі команди.

    Очікується, що Роналду знову гратиме в команді під 7-м номером. Його перший вихід на поле у форсі «МЮ» запланований на 11 вересня.

    211

    Португалець виступав за англійський клуб з 2003 по 2009 рік. У складі «Манчестер Юнайтед» Роналду став чемпіоном Англії, володарем Кубка футбольної ліги, Кубка і Суперкубка країни і переможцем Ліги чемпіонів. Португальський футболіст також п'ять разів ставав володарем «Золотого м'яча».

    Раніше стало відомо, що «Арсенал» і «Манчестер Юнайтед» очолили рейтинг витрат на футболістів.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З’явилися перші фото Роналду у формі «Манчестер Юнайтед»