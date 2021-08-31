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    Капітан збірної Ярмоленко дав прескоференцію українською мовою

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    Андрій Ярмоленко заговорив українською - Капітан збірної Ярмоленко дав прескоференцію українською мовою
    Андрій Ярмоленко заговорив українською
    Фото з відкритих джерел

    Ініціативу нападника підтримав тренер національної команди Петраков

    Збірна України першого вересня проведе матч відбору чемпіонату світу в Казахстані. Напередодні гри в Нур-Султані тренер команди Олександр Петраков і нападник Андрій Ярмоленко дали пресконференцію. Примітно, що чи не вперше футболіст публічно розмовляв українською мовою. Його ініціативу підтримав і наставник команди.

    Раніше Ярмоленко не наважувався говорити українською, бо думав, що з нього сміятимуться.

    «Якось я дав інтерв'ю українською, і люди сказали, що начебто нічого, красиво розмовляю. Тому вирішив це зробити і сьогодні. Якщо всім подобається, буду спілкуватися українською», – сказав Андрій. – Ми працюємо, щоб перемогти в Казахстані. У нас були теоретичні заняття, було два тренування. Із кожним днем ми розуміємо один одного краще. Потрібно вийти, віддати на полі всі сили та, звичайно, перемогти».

    Олександр Петраков очолив збірну два тижні тому. Гра Казахстан – Україна стане першою для нього на тренерській лаві національної команди.

    Раніше Петраков розповів, на що розраховує зі збірною у відбірному турнірі чемпіонату світу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Капітан збірної Ярмоленко дав прескоференцію українською мовою