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    Біатлоніст Підручний здав негативний тест на Covid-19 і засумнівався, чи правильний був позитивний

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    Дмитро Підручний вже не певен, чи справді хворів коронавірусом - Біатлоніст Підручний здав негативний тест на Covid-19 і засумнівався, чи правильний був позитивний
    Дмитро Підручний вже не певен, чи справді хворів коронавірусом
    Світлина - Фейсбук Дмитра Підручного

    Якщо повторний тест теж буде негативним, спортсмен зможе відправитися на закордонні збори

    Чемпіон світу-2019, український біатлоніст Дмитро Підручний повідомив, що вилікувався від коронавірусу. Про виявлену хворобу і зрив поїздки на змагання у Вісбаден Дмитро повідомив 25 вересня. Зараз у нього є сумніви, що той тест був правильним.

    «Є перший негативний тест на Covid-19 , чекаю завтра на ще один і можна їхати з командою на збори, - пише Дмитро у себе в соцмережах. – Можна задуматися, наскільки був правдивий перший позитивний результат тесту. П’ять днів на ізоляції та без тренувань на свіжому повітрі… Як тільки отримав результат, відразу ж пішов на тренування».

    Коронавірус в Україні
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    Нагадаємо, що нещодавно Кабінет міністрів заборонив проводити ініційовану зокрема Дмитром Підручним виставкову біатлонну гонку за участю зірок цього виду спорту на набережній Тернопільського ставу. Причиною був той факт, що рідне для Дмитра місто знаходиться в «червоній зоні».

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    біатлон Дмитро Підручний коронавірус
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