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    Мартен Фуркад епічно перемагає в останній гонці у житті

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    Фуркад йде красиво - Мартен Фуркад епічно перемагає в останній гонці у житті
    Фуркад йде красиво

    У суботу, 14 березня, у Контіолахті пройшла чоловіча гонка переслідування. Вона стала історичною

    Напередодні славетний Мартен Фуркад об’явив про завершення кар’єри після завершення етапу Кубку світу.

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    Зрозуміло, що француз волів піти по-королівськи - з перемогою.

    Фуркад захопив лідерство у гонці й змусив усих його переслідувати. В цьому йому помагали партнери по команді на чолі з Емільєном Жакленом і Фійоном Майє. Всі вони сьогодні були лише у статусі грегорі для великого.

    На четвертіий стрільбі Фуркад двічі не влучив й дав шанс Йоганнесу Бьо - майстер лижного спринту мав відіграти 24 секунди. Норвежець швидко наздогнав Майє, а потім у Жаклена

    Але Фуркада вже було не наздогнати - легенда, немов на крилах, прибув на фініш першим. Його не лише перемога на етапі, але й 8-й Кришталевий глобус. Саме й так треба йти з великого спорту. БРАВО.

    На фініші Бьо скинув швидкість й дав французам зайняти весь подіум, щоб Мартену не скучно на подіумі.

    Українці були у статусі обсервації від медалі й намагалися уникати біатлоністів з топ-10, тому фінішували у другій десятці.

    Персьют. Чоловіки
    1. Мартен Фуркад, Франція (0+0+1+2) 31:25,4
    2. Кантен Фійон Майє, Франція (1+0+0+1) +2,9
    3. Ємільєн Жаклен, Франція (0+0+1+3) +4,5
    ...
    16. Дмитро Пидручний, Україна (1+0+0+1) +1:12,1
    17. Артем Прима, Україна (0+1+1+0) +1:12,6
    44. Руслан Ткаленко, Україна (1+0+1+1) +4:00,1

    біатлон Артем Прима Дмитро Підручний Мартен Фуркад Йоганнес Бьо Емільєн Жаклен
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