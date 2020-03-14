Мартен Фуркад епічно перемагає в останній гонці у житті



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Фуркад йде красиво

У суботу, 14 березня, у Контіолахті пройшла чоловіча гонка переслідування. Вона стала історичною

Напередодні славетний Мартен Фуркад об’явив про завершення кар’єри після завершення етапу Кубку світу.

Зрозуміло, що француз волів піти по-королівськи - з перемогою.

Фуркад захопив лідерство у гонці й змусив усих його переслідувати. В цьому йому помагали партнери по команді на чолі з Емільєном Жакленом і Фійоном Майє. Всі вони сьогодні були лише у статусі грегорі для великого.

На четвертіий стрільбі Фуркад двічі не влучив й дав шанс Йоганнесу Бьо - майстер лижного спринту мав відіграти 24 секунди. Норвежець швидко наздогнав Майє, а потім у Жаклена

Але Фуркада вже було не наздогнати - легенда, немов на крилах, прибув на фініш першим. Його не лише перемога на етапі, але й 8-й Кришталевий глобус. Саме й так треба йти з великого спорту. БРАВО.

На фініші Бьо скинув швидкість й дав французам зайняти весь подіум, щоб Мартену не скучно на подіумі.

Українці були у статусі обсервації від медалі й намагалися уникати біатлоністів з топ-10, тому фінішували у другій десятці.

Персьют. Чоловіки

1. Мартен Фуркад, Франція (0+0+1+2) 31:25,4

2. Кантен Фійон Майє, Франція (1+0+0+1) +2,9

3. Ємільєн Жаклен, Франція (0+0+1+3) +4,5

...

16. Дмитро Пидручний, Україна (1+0+0+1) +1:12,1

17. Артем Прима, Україна (0+1+1+0) +1:12,6

44. Руслан Ткаленко, Україна (1+0+1+1) +4:00,1