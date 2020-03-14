Мартен Фуркад епічно перемагає в останній гонці у житті
У суботу, 14 березня, у Контіолахті пройшла чоловіча гонка переслідування. Вона стала історичною
Напередодні славетний Мартен Фуркад об’явив про завершення кар’єри після завершення етапу Кубку світу.
Зрозуміло, що француз волів піти по-королівськи - з перемогою.
Фуркад захопив лідерство у гонці й змусив усих його переслідувати. В цьому йому помагали партнери по команді на чолі з Емільєном Жакленом і Фійоном Майє. Всі вони сьогодні були лише у статусі грегорі для великого.
На четвертіий стрільбі Фуркад двічі не влучив й дав шанс Йоганнесу Бьо - майстер лижного спринту мав відіграти 24 секунди. Норвежець швидко наздогнав Майє, а потім у Жаклена
Але Фуркада вже було не наздогнати - легенда, немов на крилах, прибув на фініш першим. Його не лише перемога на етапі, але й 8-й Кришталевий глобус. Саме й так треба йти з великого спорту. БРАВО.
На фініші Бьо скинув швидкість й дав французам зайняти весь подіум, щоб Мартену не скучно на подіумі.
Українці були у статусі обсервації від медалі й намагалися уникати біатлоністів з топ-10, тому фінішували у другій десятці.
Персьют. Чоловіки
1. Мартен Фуркад, Франція (0+0+1+2) 31:25,4
2. Кантен Фійон Майє, Франція (1+0+0+1) +2,9
3. Ємільєн Жаклен, Франція (0+0+1+3) +4,5
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16. Дмитро Пидручний, Україна (1+0+0+1) +1:12,1
17. Артем Прима, Україна (0+1+1+0) +1:12,6
44. Руслан Ткаленко, Україна (1+0+1+1) +4:00,1