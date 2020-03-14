Етап Кубку світу з біатлону: У програмі - дві гонки переслідування



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Веселі старти UA: Біатлон

В умовах пандемії коронавірусу COVID-19, коли відмінено майже всі спортивні змагання скасовані, а ті, що лишилися - звертають на себе особливу увагу й ставлять питання - чого тут більше - спортивної жаги до перемог, відданості спорту та вболівальникам, жадібності до призових, сміливої беспечності чи банальної безвідповідальності…

Саме в таких умовах проходить останній у цьому сезону етап Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті.

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Організатори етапу забанили глядачів, обмежили доступ журналістів, але вирішили не відміняти самі змагання. Цієї суботу, 14 березня, на етапі пройдуть одразу дві гонки.

О 14:45 за київським часом у чоловічому персьюті на 12,5 км Дмитро Підручний стартуватиме 19-м (відставання від лідера - 1 хвилина 14 секунд), Артем Прима піде на трасу 22-м (1.19), а Руслан Ткаленко - 58-м (2.23).

Жіноча гонка переслідування на 10 км розпочнеться о 16:45. Україну представлятимуть Валя Семеренко, яка вийде на дистанцію 14-ю (відставання 1.04), Віта Семеренко - 30-ю (1.43), Анастасія Меркушина - 32-ю (1.45), Юлія Джима - 53-ю (2.13).

Олена Підгрушна мала б стартувати 58-ю з космічним відставання в 2.23, але тренери вирішили не знущаться з ветеранки. Під питанням також виступ Джими.

Точно не буде на етапі головного тренера збірної - Юрай Санітра мчить додому у Словаччину, яка нині зачиняє кордон на карантин.

Фінський етап Кубка світу з біатлону 15 березня завершать одиночна змішана та змішана естафети. Після цього світовий біатлон нарешті самоізолюється до осені.