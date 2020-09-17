Унікальну біатлонну гонку в Тернополі перенесли. Організатори звинувачують владу в подвійних стандартах



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Тернопіль змушений відтермінувати зіркові перегони Картинка із соцмереж

Причиною перенесення перегонів став коронавірус

Унікальну командну біатлонну гонку в міському форматі на набережній Тернопільському ставу, яка мала відбутися найближчої неділі, 20 вересня, перенесено на невизначений строк.

Причиною переносу стала пандемія коронавірусу. Як відомо, Кабінет міністрів вніс Тернопіль до так званої «червоної» зони.

Організатори такого рішення не розуміють.

«Я дуже лютий! Лютий на ту систему, яка називає себе державною владою! Таке враження, що для неї чим гірше, тим краще. А інтереси громади – до сраки!

Можна проводити багатотисячні заходи в Одесі, Дніпрі, Тростянці, Покровську, Львові? Можна!

З'їзди партій можна? Можна!

Зустрічі президента за участі сотні людей? Можна!

А ось City Biathlon Ternopil в якому беруть участь 12 спортсменів, 6 представників обслуговуючого персоналу, 20 волонтерів – ні!

Це за умови, що ми відмовилися від автограф-сесії, фото-зони, сцени та інших локацій, які передбачають можливе скупчення людей. Траса повністю обгороджена і її протяжність 1 000 метрів. А наші партнери забезпечили б онлайн-трансляцію, яку мали побачити шанувальники біатлону в інших містах України та за кордоном.

Я справді жив цим заходом останні місяці. Дуже сподівався, що він стане першим кроком до Вісбадена-2. Нам вдалося об'єднати чимало друзів і партнерів. Втрачено багато часу та ресурсів на підготовку. Я б щиро хотів, щоб ті, хто приймає владні рішення у Києві і розподіляє бюджетні кошти, хоч раз провели щось самі, власними руцями!

Направду, після таких обломів просто опускаються руки. Не знаю, коли тут щось зміниться і чи зміниться взагалі» - написав у себе в «Фейсбуку» один із організаторів City Biathlon Ternopil Максим Черкашин.

Підтримав тернополян також найкращий український тенісист Сергій Стаховський: «Тобто в парламенті сидіти можна, а на подвір’ї займатися спортом, хоча б відчути пульс змагань для спортсменів, які вже більше півроку вдома не можна».

Нагадаємо, що поміж інших участь у City Biathlon Ternopil мали взяти олімпійські чемпіонки Олена Підгрушна, Валентина та Віта Семеренко, чемпіон світу Дмитро Підручний.