Біатлонний мундіаль: Підгрушна не доїхала до медалі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олена Підгрушна

Олену Підгрушу підвела швидкість

У неділю, 23 лютого, в Антерсельві мас-стартом завершилася жіноча програма чемпіонату світу з біатлону.

Україну в заключний день змагань в гонці жіночої біатлонної еліти 30 кращих спортсменок представляла старожил збірної Олена Підгрушна.

На старті Підгруша програла майже 10 секунд лідеру - італійці Доротеї Вірер - й мчала 26-ю. Після першої стрільби Олена покращила позиції та завдяки 100% влучань увірвалалась у топ-15. Першою стала француженка Жюлія Сімон, яка виперидила українку на дев'ять секунд.

Далі українка пригальмувала - відставання від лідерки 14,3. А сенсаційно очолила пелотон австрійка Катаріна Іннергофер.

На другій стрільбі Олена знову закрила п'ять з п'яти мішеней і повернулася в групу лідерів. 11 місце, але відставання 30 секунд від Іннергофер.

На третій стрільбі Підгрушна припустилася одного промаху, а очолила гонку знову Жюлія Сімон. Казка Іннергофер завершилася трьома колами штрафу.

Промах вартував українці шансів на медаль - вона вийшла зі свого штрафного кола з відставанням майже хвилину від графіку претендентки на бронзу.

Розв’язка у боротьбі за титул прийшла на четвертій стрільбі. Всі фаворити припустилися промахів. Лідер сезону Вірер відчула підтримку рідних снігів й додала. Підгрушна дала чотири з п'яти й вийшла на 10-у позицію, з безнадійним відставанням в 1:00,8 від Вірер.

Окрасою гонки стала фінальна дуель на лижні між Вірер та Ольсбю-Ройзеланд. Норвежка на віражі обійшла італійку на фінальному колі й здобула вольову перемогу. Більше того Марте цією перемогою здобула й неформальний титул Королеви Мундіалю.

Підгрушна фінішувала 13-ю, але у підсумку стала 24-ю. Буда б вище, але отримала щтраф за порушення. Яке саме - стане відомо згодом.

Мундіаль 2020. Мас-старт. Жінки

1. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія) - (1+1+0+0) 39:14,0

2. Доротея Вірер (Італія) - (1+0+1+1) +20,7

3. Ханна Еберг (Швеція) - (1+0+0+2) +26,1

...

24. Олена Підгрушна (Україна) (0+0+1+1) +3:27,5

Нагадаємо, напередодні Україна завоювала першу медаль на турнірі - це зробила жіноча естафетна команда.